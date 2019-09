Dovolenkári zažívajú po krachu cestovky nočné mory: Vyhrážky, zamknutá izba či vykopnutie z hotela

Denník Daily Mirror napísal o rodine Hutchisonových ubytovaných v hoteli v španielskom meste Benidorm. Vedenie hotela vraj malo obavy, že Thomas Cook nezaplatí, a požadovalo preto od nich vyše 885 libier (približne 1000 eur). Mladí manželia a ich päťročný syn museli hotel opustiť a nájsť si iné ubytovanie, pretože nemali dosť peňazí na zaplatenie požadovanej sumy.

Zdroj: SiTA/AP/Francisco Ubilla

Skončili na ulici

Podobný príbeh zažili tiež tri rodiny zo Škótska, ktoré vyrazili na týždenný pobyt do Španielska. Každá z nich zaň zaplatila 1500 libier (zhruba 1700 eur).

"Zobudili sme sa a videli v správach, že Thomas Cook skrachoval. Išli sme na hotelovú recepciu, aby sme zistili, čo sa deje. Vedúca recepcie nám povedala, že ak do poludnia nezaplatíme za každú rodinu 1000 eur, budeme z hotela vysťahovaní," uviedol podľa denníka Daily Mirror člen jednej z rodín. "Aj keby sme chceli zaplatiť, nemali sme na to peniaze. Boli sme ponechaní na ulici," dodal.

Zdroj: SITA/AP/Rui Vieira

Zlú skúsenosť majú aj britské rodiny ubytované v hoteli na Menorke. Keď sa vrátili v pondelok z ranných výletov, našli svoje vstupné karty deaktivované a batožinu uzamknutú na ich izbách. Keď sa u manažéra informovali, čo to má znamenať, vysvetlil im, že buď nech zaplatia alebo odídu.

Zdroj: SITA/AP/Stamatis Katopodis/InTime News

Cítili sa ako rukojemníci

"Manažér nám povedal, že musíme zaplatiť 2 455 libier (cca 2785 eur). Vysvetlila som, že peniaze nemáme a on povedal: „Zaplaťte alebo budete musieť opustiť hotel". Ide o sedem izieb, v ktorých je ubytovaných 12 osôb vrátane dieťaťa," vysvetlila pre mirror.co.uk Cath Hurstová (71), ktorá sem prišla spolu s manželom a dvomi priateľmi osláviť ich výročie svadby.

Zdroj: SiTA/AP/Francisco Ubilla

"Mám pocit, že sme tu rukojemníkmi. Nakoniec povedal, že môžeme zostať do zajtrajšieho poludnia a potom, ak mu nezaplatíme my alebo iní, vykopne nás. Je mi zle. Je to absolútne nechutné. Mali by sme oslavovať naše výročie svadby a zničil ho. Budeme na dovolenke bezdomovcami, ak si nebudeme môcť nájsť iný hotel, v ktorom by sme zostali. Budeme buď na ulici alebo na letisku," dodala turistka.

"Išli sme si ráno pozrieť miestne pamiatky. Keď sme sa vrátili, zistili sme, že naša izba je zamknutá a naša karta nefungovala. Keď prišiel manažér a pýtali sme sa, prečo boli naše izby zamknuté, povedal, že to bolo preto, že sme zákazníkmi Thomas Cook a hotel nedostal žiadne peniaze," uviedla Grace (31), ktorá bola v rovnakom hoteli na Menorke so svojím manželom a osemmesačným synčekom.

Zdroj: SiTA/AP/Francisco Ubilla

„Povedal nám, aby sme zaplatili alebo odišli. Boli tam ľudia, ktorí potrebovali lieky zo svojich izieb. Potrebovala som pre Theodora detské veci. Povedal, že ho to nezaujíma. Držal našu izbu za výkupné," dodala mladá žena, ktorá sa po dvojhodinovom vyjednávaní predsa len dostala na izbu.

Zdroj: SITA/AP/Alastair Grant

Zadlžená spoločnosť Thomas Cook, ktorá patrí k najväčším cestovným kanceláriám na svete, v pondelok vyhlásila bankrot a vstúpila do likvidácie. Firma si nedokázala zabezpečiť dodatočné peniaze, ktoré požadovali veriteľské banky, a britská vláda finančnú pomoc poskytnúť odmietla. V čase krachu bolo s firmou na dovolenke okolo 600-tisíc ľudí, z toho zhruba 150-tisíc z Británie.