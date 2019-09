Dôvody krachu cestovky Thomas Cook: Obrovské bonusy pre šéfov, turistický ruch zažíva zemetrasenie

LONDÝN - Za krachom britskej cestovnej kancelárie Thomas Cook je nešťastná fúzia, obrovské dlhy a tiež internet, ktorý sa postaral o revolúciu v objednávaní zahraničných pobytov. O príčinách pádu 178-ročnej firmy to napísal denník The Guardian. Zároveň za bezprostredný dôvod pádu označil fakt, že spoločnosti sa nepodarilo získať záchranný úver 200 miliónov libier (cca 227 miliónov eur). Turistický sektor je z pádu cestovky v šoku. Obáva sa, že v niektorých obľúbených dovolenkových krajinách dôjde k výraznému vplyvu na cestovný ruch.

V máji spoločnosť informovala, že má stratu 1,5 miliardy libier, z toho asi miliardu libier odpísala kvôli fúzii s konkurenčnou MyTravel z roku 2007. Spojením s firmou známou značkami Airtours a Going Places mal vzniknúť európsky gigant, ktorý by každoročne ušetril na výdavkoch 75 miliónov libier. Skutočnosť bola však taká, že sa Thomas Cook spojil s firmou, ktorá za predchádzajúcich šesť rokov vykázala zisk len raz, a dostal sa tak do obrovských dlhov.

Briti pritom odchádzajú na dovolenku čoraz častejšie, len vlani ich do zahraničia vyrazilo 60 percent, zatiaľ čo v roku 2017 to bolo 57 percent. Zmenil sa však spôsob, akým ju ľudia trávia - miesto plážových dovoleniek dávajú prednosť poznávaniu miest a využívajú na to služby nízkonákladových aeroliniek, ako je Ryanair alebo easyJet, a takisto spoločnosti Airbnb, ktorá sprostredkováva ubytovanie v súkromí.

Odliv klientov

Už len každý siedmy dovolenkár kúpi zájazd v cestovnej kancelárii, píše The Guardian s odkazom na cestovné združenia ABTA. Bývajú to ľudia starší ako 65 rokov a jedinci zo slabších sociálno-ekonomických skupín, ktorí si nemôžu dovoliť minúť veľa peňazí.

S podobnými problémami sa potýka aj najväčší rival firmy Thomas Cook, a to anglo-americká cestovná kancelária Tui. Tá má ale menšie dlhy a vlastné početné hotely a vyhliadkové lode, v ktorých ponúka ubytovanie. Napriek tomu aj ona vydala niekoľko varovaní ohľadom zisku za tento rok. Práve krach Thomasa Cooka by jej ale teraz mohol pomôcť, domnieva sa The Guardian.

Ako ďalšie príčiny ťažkostí, ktoré viedli k pádu zadlženej britskej cestovnej kancelárie, uvádza The Guardian okrem brexitu a s ním spojeného oslabenia libry, ktoré zdraželo zájazdy do zahraničia, aj následky klimatickej krízy. V máji zachvátila Európu vlna horúčav, ktorá výrazne znížila dopyt po pobytoch v zahraničí.

Obrovské bonusy pre šéfov

Za posledných päť rokov bolo vedúcim pracovníkom spoločnosti Thomas Cook vyplatených viac ako 20 miliónov libier (cca 22,7 miliónov eur), napriek dlhodobým obavám, že cestovná kancelária čelí kolapsu. Informoval o tom britský The Telegraph.

Peter Fankhauser, švajčiarsky generálny riaditeľ, si od svojho prevzatia kormidla v roku 2014 odniesol 8,3 milióna libier, vrátane bonusu 2,9 milióna libier v roku 2015. Finanční riaditelia Michael Healy a Bill Scott dostali od roku 2014 spolu okolo 7 miliónov libier. V tomto období bolo vyplatených viac ako 4 milióny libier nevýkonným riaditeľom, vrátane belgického riaditeľa Franka Meysmana, ktorý si prilepšil o 1,6 milióna libier.

Nemecko a aerolinky Condor

Nemecký letecký prepravca Condor napriek krachu britskej materskej spoločnosti Thomas Cook pokračuje v prevádzke. Firma už ale z právnych dôvodov nesmie prepravovať na dovolenku cestujúcich, ktorých rezervácie sa uskutočnili prostredníctvom pobočiek firmy Thomas Cook. Uviedla to dnes agentúra DPA.

Firma dnes uviedla, že požiadala nemeckú vládu o preklenovací úver. Nemecké ministerstvo hospodárstva žiadosť skúma, k veľkosti prípadnej pôžičky sa ale odmietlo vyjadriť. Spolková krajina Hesensko uviedla, že je pripravená žiadosť podporiť.

S firmou Thomas Cook je teraz na dovolenke asi 600-tisíc ľudí. Podľa DPA je medzi týmito klientmi zhruba 140-tisíc Nemcov. Nemecké dcérske cestovné kancelárie, ku ktorým patrí napríklad Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours či Air Marin, zastavili všetok predaj zájazdov.

Turecko

Krach Thomas Cook znamená, že počet turistov, ktorí ročne cestujú do Turecka, sa môže znížiť o 600 až 700-tisíc, uviedol šéf federácie tureckých hotelierov Osman Ayik. Pre agentúru Reuters povedal, že aktuálne sa v Turecku nachádza 45.000 turistov, ktorí prišli z Veľkej Británie a zvyšku Európy prostredníctvom koncernu Thomas Cook. Dodal, že firma dlhuje 100 až 200-tisíc libier (113.340 až 226.680 eur) niekoľkým malým hotelom, ktorým môže jej krach spôsobiť problémy.

Grécko

"To je zemetrasenie so silou 7 a cunami ešte len príde," povedal v pondelok šéf krétskeho turistického zväzu Michalis Vlatakis pre grécke médiá. Na Kréte malo približne 70 % všetkých firiem podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu kontrakty s koncernom Thomas Cook. Len v tomto roku dopravila spoločnosť Thomas Cook na Krétu 400-tisíc návštevníkov.

"V súčasnosti je ich tu ešte asi 20-tisíc," uviedol Vlatakis. Teraz je podľa neho potrebné sa o nich čo najlepšie postarať, aby aj v budúcnosti zostali verní Kréte. Dodal, že krach koncernu bude mať trvalý vplyv na cestovný ruch v Grécku.

Veľká Británia

Návrat britských klientov skrachovanej cestovnej kancelárie Thomas Cook bude podľa ministra dopravy Veľkej Británie Granta Shappsa daňových poplatníkov krajiny stáť približne 100 mil. libier. Informuje o tom portál bbc.com, ktorý dodáva, že podľa britských labouristov vláda mala cestovnú kanceláriu zachrániť. "Keď sa táto kríza začala, povedal som vláde, že by mali zasiahnuť, hoci len v záujme stabilizácie situácie, kým sa môže pripraviť reálny plán budúcnosti firmy," povedal John McDonnell, tieňový minister financií.

"Pozerať sa ako zaniká taký počet pracovných miest a ako taký veľký počet dovolenkárov má zničené dovolenky nie je dobrým vládnutím," uviedol McDonnell. Minister dopravy Grant Shapps sa však pre BBC vyjadril: "Obávam sa, že by ich to udržalo nad hladinou iba veľmi krátky čas a potom by sme boli opäť v situácii, že je aj tak nutné repatriovať ľudí." "Táto firma... sa mala zaoberať systémovými otázkami sveta turizmu, ktorý sa zmenil a posunul sa od pobočiek kancelárii k tomu, že každý si pobyty rezervuje online, a mala veci správne zorganizovať," vysvetlil minister dopravy.

Česko

Cestovná kancelária Neckermann, ktorá je v Česku súčasťou koncernu Thomas Cook, má v zahraničí k dnešnému dňu približne 1100 českých klientov. O týchto klientov sa postará a zaistí im bezpečný návrat do Českej republiky ich plánovaným letom. V tlačovom vyhlásení to dnes uviedol šéf marketingu CK Neckermann Jan Šrámek.

Neckermann bol tiež nútený zastaviť všetok predaj ako vlastných zájazdov a pobytov, tak zájazdov a pobytov z koncernu skupiny a ďalších tour operátorov. Podpredseda Asociácie cestovných kancelárií ČR Jan Papež dnes povedal, že sa česká pobočka Neckermann ocitla v ekonomickej neistote a vyčkáva, až sa vyjasní vlastnícka štruktúra. Podľa Papeža môžu nastať skôr problémy u Čechov, ktorí si kúpili zájazd u Thomasa Cooka v Nemecku alebo Británii. Na ne sa české zákony o poistení cestovných kancelárií nevzťahujú.

S britskou spoločnosťou môžu byť podľa Papeža tiež v Česku tisíce zahraničných klientov. Predpokladá, že majú hotely vopred zaplatené a že maximálne budú potrebovať vybaviť cestu do vlasti, čo vybavia asistenčné služby poisťovní. Prípadne sa budú obracať na britskú ambasádu. Panika by podľa Papeža nastať nemala.