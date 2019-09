Problémy Slovákov po krachu cestovky: Hostia, ktorí v tureckom hoteli nezaplatili, skončili do hodiny na ulici

"Práve som v Turecku. Zájazd som kupovala cez internet v Tui Reisen a som tu cez Oeger Tours. Včera za nami, asi 20 ľuďmi - my dvaja Slováci a ostatní Nemci, prišiel delegát rovno s terminálom s tým, že buď si my dvaja zaplatíme 540€, alebo nám zrušia rezerváciu," začína opis nepríjemného incidentu sklamaná Slovenka.

"Nemci začali kričať, že nič nezaplatia. Keď som sa lámanou angličtinou opýtala, čo keď nezaplatím, povedal, že musíme opustiť hotel a sami sa dopraviť na letisko aj kúpiť si letenku. Keď ostaneme, vraj odvoz aj let budeme mať zabezpečený. Takže sme museli zaplatiť," dodala naša čitateľka, ktorá má odlet až 28. septembra a nevedela, kam by sa dovtedy podeli.

"Chcem upozorniť, že nič z rád, ktoré človek číta, nefunguje. Zavolať do poisťovne a pýtať si povolenie, či mám zaplatiť. Po prvé nikto to nikde nedvihne. V BA v Tui Reisen mi nevedela povedať nič. A po druhé, keby som neviem kam vyvolávala, tak delegát turecký odíde, stál tu ako policajt, lebo nemal čas," skonštatovala turistka, ktorá by rozhodne ocenila promptnú pomoc zainteresovaných. Zároveň sa obáva, či sa vôbec v stanovený termín odletu dostane do Viedne a či ešte niekedy dostane späť svoje peniaze. "Nemci nezaplatili a do 1 hodiny stáli pred hotelom pobalení!" dodala na záver.

Zdroj: SITA/AP/Alastair Grant

Odporúčania ministerstva zahraničia a SACKA

Podľa prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Romana Berkesa pôsobí v SR 20 cestovných agentúr, ktoré sú priamymi zástupcami s riadnym agentským číslom a oprávnením uzatvárať zmluvy v mene organizátora zájazdu. Prostredníctvom agentúr je v zahraničí približne 80 klientov.

Ministerstvo zahraničia v utorok informovalo, že medzi klientmi britskej cestovnej kancelárie Thomas Cook, respektíve jej dcérskymi spoločnosťami, sú aj slovenskí občania v Turecku, Mexiku a na Cypre.

„V súčasnosti sa v takejto situácii nachádzajú naši občania na Cypre, kde už osem vycestovalo do SR a 12 zostalo v hotelovom zariadení. Ďalšia skupina je v Turecku (20) a menšia skupina je v Mexiku (5),“ spresnil riaditeľ tlačového odboru ministerstva Juraj Tomaga.

Rezort odporúča občanom sledovať webové sídla ich cestovných kancelárií, kontaktovať delegátov CK a v prípade potreby konzulárnej pomoci priamo najbližší slovenský zastupiteľský úrad.

Zdroj: SITA/AP/Rui Vieira

Postup uplatnenia refundácie

Ak klient zakúpil zájazd a čaká na termín nástupu, treba kontaktovať cestovnú kanceláriu (CK) alebo cestovnú agentúru (CA), kde si ho kúpil a riadiť sa ich pokynmi. V prípade, že CA, respektíve CK nie je zastihnuteľná, treba sa spojiť e-mailom priamo s príslušným poistným likvidátorom service@allianz-assistance.at, thomascook.at@allianz.com alebo na špeciálnej telefónnej linke 00431/ 525 03 6853.

Ak sú klienti v destinácii a personál hotela žiada od nich doplatok alebo celú sumu za hotelové služby, musí klient o tom informovať poisťovňu, v ktorej má CK uzavreté poistenie insolventnosti uvedené v zmluve o zájazde, a s jej vedomím a súhlasom prípadnú sumu uhradiť. Po návrate z dovolenky treba príslušné doklady predložiť poisťovni a takto si uplatniť nárok na refundáciu. "V prípade, že dôjde k doprave späť do vlasti, klienti sa musia riadiť pokynmi zástupcov CK a poisťovní,“ doplnili ministestvo zahraničných vecí a SACKA.

SACKA kontaktovala ministerstvo zahraničia a požiadala o súčinnosť pri podávaní informácií a odbornej pomoci klientom prostredníctvom zastupiteľských úradov v jednotlivých destináciách, uviedol jej prezident Roman Berkes. Thomas Cook Group priamo alebo prostredníctvom ďalších dcérskych firiem okrem iného z väčšej časti vlastní aj Neckermann Reisen, AirMarin, Oeger Tours a Bucher Reisen.

Zdroj: SITA/AP/Joe Giddens

Krach najstaršej cestovky

Britská CK Thomas Cook v dôsledku úpadku zrušila státisíce rezervácií dovoleniek po tom, ako sa jej nepodarilo zabezpečiť financie na svoju záchranu. Po krachu uviazlo v dovolenkových destináciách zhruba 600-tisíc turistov. Úpadok firmy v pondelok 23. septembra oznámil britský úrad pre civilné letectvo. Podľa neho v zahraničí v tom čase dovolenkovalo 150-tisíc Britov, ktorým bude treba vyplatiť odškodné. Zrušené budú tiež všetky lety jej štyroch aerolínií, o prácu príde 21-tisíc zamestnancov v 16 krajinách sveta vrátane 9000 v Británii.