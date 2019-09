Zamestnanci Thomas Cook prišli o prácu snov: Srdcervúce slová ľudí, ktorí bleskovo skončili na dlažbe

Na úpadok britskej cestovnej kancelárie Thomas Cook nedoplatili len jej klienti, ale najmä zamestnanci, ktorých strata práce poznačí ešte viac. Nachádzajú sa popritom po celom svete, či už ide o ľudí v kanceláriách, cestovných sprievodcov, palubný a pozemný personál či pilotov.

"Chcem si len zajtra robiť svoju prácu," napísala podľa portálu news.com.au na Twitter 25-ročná agentka Lilly. "Nemôžem spať, premýšľam o mojej Thomas Cook rodine," dodala. O prácu snov prišla aj letuška Sabrina, ktorej priateľ Ben Simmons jej aj ostatným zamestnancom vzdal hold na sociálnej sieti.

My girlfriend was a flight attendant with #ThomasCook, she has worked her arse off doing flights at ungodly hours, to lose her job and wage over night, as have many others.

I'm proud of her!

My heart goes out to all of you left unemployed... good luck.#thomascookairlines pic.twitter.com/9weQrzVtad