ONLINE Ľudia po mesiacoch opäť vyjdú do ulíc: VIDEO Za slušné Slovensko vyzýva Kováčika, odstúpte

- zhromaždenie sa v Bratislave začne o 18:00, tentokrát na Námestí slobody

- okrem organizátorov vystúpia aj viaceré známe osobnosti

- zhromaždenie sa bude konať v dvanástich slovenských a piatich zahraničných mestách

NAŽIVO Zhromaždenie iniciatívy Za slušné Slovensko

Ďakujeme, že ste s nami sledovali dnešný ONLINE.

19:14 Zhromaždenie iniciatívy Za slušné Slovensko sa oficiálne skončilo. Dav skandoval „Ďakujeme!“.

Zdroj: Topky/Maarty

19:12 Juraj Benetin, spevák skupiny Korben Dallas, zaspieval slovenskú hymnu.

19:03 Vystúpili aj novinári Štefan Hríb a Matúš Kostolný.

19:01 Zhromaždenie sa koná aj na Hlavnej ulici v Košiciach.

Zdroj: TASR/František Iván

18:54 Na protestoch vystúpil aj otec Jána Kuciaka, v iných mestách vrátane Bratislavy prečítali jeho list.

„Preto prosím, neprestaňme sa zaujímať, neprestávajme podporovať vyšetrovateľov, novinárov, organizátorov protestov aj každého jedného človeka, ktorý sa stavia proti tejto špinavej chobotnici. Nech sa už nikdy u nás nemusí nikto báť bojovať za pravdu. Sme to dlžní Martinke a Jankovi, sme to dlžní všetkým, ktorí bojujú a znášajú za to útoky, sme to dlžní samy sebe. Pravdu nezastrelia! Zo srdca Vám všetkým ďakujeme! Kuciakovci.“

18:50 Na pódiu vystúpila Táňa Pauhofová, Boris Farkaš a Tomáš Maštalír. Číta sa list Kuciakovcov. „Takmer denne sledujeme nové a nové prepojenia, ktoré nemôžeme dopustiť a ktoré v demokraticky fungujúcej krajine, v spravodlivej spoločnosti, v kultúrnom štáte, nemajú mať miesto,“ prečital Maštalír.

18:46 Zlatica Kušnírová vystúpila na proteste Za slušné Slovensko v Prešove. „Premiér býval v susedstve mafiána, minister vnútra kšeftoval s daňovým podvodníkom. V každej inej krajine by to tak nebolo. Na Slovensku je to, žiaľ, tak, lebo im to my dovolíme. Po zverejnení Threemy vyšli všetky prepojenia na najvyššie miesta na povrch,“ uviedol denník Sme.

18.43 Na pódiu vystúpi skupina Korben Dallas.

18:37 „Veríme, že nás spája spoločný cieľ. Klimatická kríza je tou najväčšou výzvou, akej naše ľudstvo čelilo. Dnes tu predstavuje hrozbu, ktorá ohrozuje každého z nás. Musíme si priznať, že situáciu nemáme pod kontrolou,“ povedal Hrbaň s tým, že sme situáciu pridlho ignorovali.

18:36 Kemka na záver citoval Júliusa Satinského. Na pódiu vystúpi zástupca klimatických protestov Jakub Hrbaň.

18:35 „Pri Threeme v mobiloch sme zistili, že títo ľudia nemali rešpekt a neštítili sa ničoho, aby sa udržali pri moci a peniazoch. Využívali kamarátšafty a ukradli nám právny štát,“ uviedol na adresu Threemy Kemka.

18:34 Kemka podotkol, že na Slovensku je stále dosť slušných policajtov či prokurátorov, ktorí si zachovali tvár. „Pán premiér, nie ste nová tvár, ste len starý ohnutý chrbát, ktorý sa snaží ukryť stav krajiny pred našimi zrakmi.“

18:33 „Dnes sa mnohým stáva, že sú paralyzovaný kvôli tréme. Viete, ktorú myslím, tú s dvomi E,“ povedal Kemka.

18:30 Všetci potrebujeme poznať mená vrahov, reaguje prezidentka Čaputová

Dnešné zhromaždenia vníma ako pokračovanie protestov, ktoré spustila vražda Jána a Martiny. „Všetci potrebujeme poznať mená vrahov, aj mená tých, ktorí si ich najali. Volanie verejnosti, aby Slovenská republika bola právnym štátom, v ktorom vládne zákon, kde má každý občan rovný prístup k spravodlivosti, kde aj všetci verejní činitelia, teda politici, sudcovia, prokurátori, či policajti nesú zodpovednosť za svoje prípadné zlyhania, je oprávnené,“ povedala prezidentka s tým, že ho považuje za prihlásenie sa občanov k ideálom, ktoré sú späté s demokraciou.

„Vážim si, že občianske protesty u nás majú pokojný priebeh. Veľmi si želám, aby v takomto duchu aj pokračovali: slušne, s najlepším a najúprimnejším záujmom o našu krajinu,“ dodala na sociálnej sieti.

18:27 „Ja som dnes prišla ako správna slniečkarska - prišla som vám poďakovať, že sa zaujímate o dianie v krajine a nie je vám to jedno. Vďaka vám sa začalo niečo v krajine hýbať,“ povedala Tormová.

18:25 Na pódiu vystúpia herci Kristína Tormová a Juraj Kemka.

18:22 Zástupcovia učiteľov a sestričiek vyjadrili podporu iniciatíve Za slušné Slovensko. „Telefón Mariána Kočnera ohrozuje oveľa širšiu skupinu mocných – od špičiek politiky, súdnictva, štátnej správy až po veľký biznis.“

18:19 Na pódiu reční Vladimír Crmoman.

18:17 „Cítime nádej a šancu na spravodlivosť,“ povedala Farská a vyzdvihla prácu policajtov a prokurátorov. „Nevieme si ani predstaviť, pod akým tlakom musia dennodenne stáť. Dnes sme sa tu zišli, aby sme im ukázali obrovskú podporu.“

18:15 Príhovor má Karolína Farská. „Dušan Kováčik, toto je pre vás, nemáte čo robiť na špciálnej prokuratúre. Odstúpte!“

18:10 Zhromaždenie sa pomaly začína aj v Bratislave.

17:58 Zhromaždenie v Brne sa začalo už o piatej.

17:56 Ná námestí sa zhromažďujú ľudia.

17:38 Na zhromaždení sa okrem iného bude čítať list od rodiny Kuciakovcov.

17:30 Iniciatíva upozorňuje na zmenu miesta. Protest sa bude kvôli rekonštrukčným prácam konať na Námestí slobody a nie na Námesti SNP ako zvyčajne.

Pekná fasáda zakrýva nedôveryhodnú vládu

Vláda Petra Pellegriniho je potemkinovskou dedinou‚ pekná fasáda zakrýva zlú, nedôveryhodnú a nefunkčnú vládu, ktorá nevedela odvolať Moniku Jankovskú, ani vyzvať na odchod Dušana Kováčika či iných. Konštatuje to iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá dnes organizuje ďalšie zhromaždenia. Iniciatíva konštatuje, že vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola vyústením systému, ktorý tu mocní, opojení mocou a peniazmi vytvárali celých 12 rokov.

„Ďalšie a nové informácie nasvedčujú tomu, že na Slovensku nevládla vláda práva, ale pár politikov ťahajúcich za nitky kontroverzných podnikateľov alebo štátnych funkcionárov. Vláda Kočnerov, Bödörov a ďalších. Taktiež vidíme, že vyšetrovanie je v takom pokročilom procese nie vďaka, ale napriek vláde Petra Pellegriniho,“ uvádza iniciatíva v stanovisku, ktoré poskytli Karolína Farská a Eva Lavríková z tejto iniciatívy.

Požiadavky iniciatívy zostávajú rovnaké. „Od vzniku iniciatívy Za slušné Slovensko máme dve hlavné požiadavky, vyšetrenie vraždy Jána a Martiny a káuz s týmto súvisiacich, ako aj novú, dôveryhodnú vládu. Počas celého leta sme s napätím sledovali svedomitú prácu policajtov, vyšetrovateľov a prokurátorov na tomto prípade. Majú našu plnú podporu rovnako ako novinári, ktorí o vyšetrovaní informujú,“ podotkli.

Pokračujeme, nezabúdame

Na Jána a Martinu nesmieme nikdy zabudnúť! Aj takto pripomína iniciatíva piatkové zhromaždenie. „Nezabudneme. Pokračujeme. My všetci sme tí, na ktorých sme čakali!“ uviedli organizátori s tým, že pod pojmom slušnosť, si rôzni ľudia môžu predstavovať rôzne prejavy. „Postavme sa za slušné Slovensko!“ Zhromaždenia budú dnes v 12 slovenských a piatich zahraničných mestách. Protesty sa uskutočnia aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Bardejove, Čadci, Kežmarku, Košiciach, Leviciach, Prievidzi, Prešove, Žiline, Brne, Londýne, Melbourne, Glasgow a vo Viedni.

Na zhromaždeniach okrem iných vystúpia aj Peter Zajac v Žiline, Martin M. Šimečka v Leviciach, Zuzana Mikulcová v Banskej Štiavnici, Eugen Korda v Prievidzi, v Bratislave napríklad Juraj Kemka, Kristína Tormová, Matúš Kostolný, Štefan Hríb, Jozef Hašto a Korben Dallas. Posledný protest iniciatívy Za slušné Slovensko sa konal na výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej 21. frebruára. V Bratislave sa na ňom podľa odhadov zúčastnilo 20 až 30-tisíc ľudí.