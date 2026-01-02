Radostná správa Martina Haricha: Konečne sa s partnerkou dočkali!

BRATISLAVA - Nový rok odštartoval Martin Harich (30) s tou najradostnejšou správou! Odhalil totiž, že čoskoro sa z neho a jeho partnerky stanú rodičia. Sympatická Patrícia je tehotná... A aha, aké má už pekné zaoblené bruško!
Martin Harich prežíva najkrajšie obdobie svojho života. S partnerkou Patríciou, s ktorou tvorí pár viac ako 10 rokov, sa rozhodli posunúť vzťah o krok ďalšej. Reč však nie je o svadbe, ale... Bývalý superstarista na sociálnej sieti Instagram oznámil, že sa s Paťkou čoskoro stanú rodičmi.
„Už dlhšie sme vám chceli neičo povedať...“ napísal k videu, na ktorom svojej milovanej bozkáva zaoblené tehotenské bruško. A rovno oznámil vydanie novej piesne "New life", ktorú pri tejto príležitosti napísal. Práve tá má fanúšikom prazradiť viac. Budúcim rodičom Gratulujeme a prajeme veľa zdravia!