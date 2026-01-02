SaS chce postaviť kandidátku, ktorá bude odbornou alternatívou voči tejto vláde

BRATISLAVA - Predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling zatiaľ nerieši kandidátnu listinu do ďalších parlamentných volieb. Chce však, aby bola odbornou a slušnou alternatívou voči súčasnej vláde. Uviedol to v koncoročnom rozhovore.
archívne video
„Ja sa budem snažiť zostaviť kandidátku tak, aby bola odbornou a slušnou alternatívou voči tejto vláde. Chcem, aby na nej bola skupina ľudí, ktorá bude reprezentovať nový príbeh strany SaS. V súčasnosti však kandidátku neriešim. Myslím si, že máme omnoho dôležitejšie problémy. Treba riešiť, ako reštartovať ekonomiku, ako vyriešiť právnu istotu, ako sa postaviť k sociálnej oblasti či bezpečnosti, “ poznamenal.
Gröhling na otázku, ako sa postaví k prípadnému spájaniu sa s inými subjektami pripomenul, že SaS už aj v súčasnosti spolupracuje so stranami, ktoré majú rovnakú víziu v rámci iniciatívy Pravicový blok, ktorú založila. „Spolupracujeme odborne, sú súčasťou našich tlačových konferencií, vyjadrení a výraznou súčasťou tvorby našej vízie Slovenska Deň po Ficovi,“ okomentoval.