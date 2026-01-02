Pripravte sa: Do Európy vtrhne pravá ZIMA! Takéto počasie tu už dlho nebolo

BRATISLAVA - Európu a našu oblasť zasiahne pravá zima a mrazy, aké tu už dlho neboli. Po novoročnom oteplení prichádza na Slovensko ďalšia vlna ochladenia s prílevom arktického vzduchu. Meteorológovia varujú pred celodennými mrazmi a ďalším snežením.
Zima v Európe výrazne zosilnie. Od severu zasahuje do našej oblasti tlaková níž so stredom nad južným Švédskom, informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Studený front s ňou spojený postupuje od západu až severozápadu do našej oblasti. Neskôr bude do našej oblasti prúdiť od západu až severozápadu morský, pôvodom arktický vzduch. To všetko prinesie mrazivé počasie a postupne aj rozsiahle sneženie. Po teplotne nadpriemernom decembri sa tak január javí ako prvý skutočne zimný mesiac tejto sezóny, píše portál o počasí iMeteo.sk.
Klimatologické predpovede už dlhšie naznačovali, že január bude chladnejší než dlhodobý normál, a aktuálne výstupy to potvrdzujú. Prvá polovica mesiaca má byť na väčšine územia Európy nielen studená, ale aj bohatá na snehové zrážky.
Po novoročnom oteplení, keď teploty na Slovensku vystúpili až k +5 °C, prichádza ďalšia vlna ochladenia. Studený front postupujúci cez naše územie prinesie mráz najmä na sever, kde sa už dnes očakáva sneženie. Prílev studeného vzduchu má pokračovať počas celej prvej januárovej dekády.
Víkend prinesie slnečné, no veľmi chladné počasie. V nížinách sa teploty môžu dostať mierne nad nulu, no už začiatkom budúceho týždňa sa aj tam očakávajú celodenné mrazy. V noci môže teplota v zasnežených oblastiach klesať až k -20 °C.
V Žilinskom kraji v piatok sneží
Sneženie už dorazilo do Žilinského kraja, kde môže do noci pribudnúť 15 až 20 cm nového snehu. Na severe Banskobystrického kraja môže napadnúť do 5 cm. Snehové jazyky, záveje a silný vietor budú komplikovať dopravu, preto sa vodičom odporúča zvýšená opatrnosť a obmedzenie jazdy na nevyhnutné minimum. Výstrahy pred snehovými jazykmi meteorológovia vyhlásili pre celý Žilinský kraj, takmer celý Prešovský kraj aj pre okresy Spišská Nová Ves, Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Brezno a Banská Bystrica. Predbežne sú v platnosti celý piatok a sobotu (3. 1.).
Vietor bude v nárazoch dosahovať 50 až 70 km/h, vo vysokých polohách až víchricu. Na otvorených úsekoch ciest hrozí tzv. biela tma, teda výrazne znížená dohľadnosť. V druhej polovici budúceho týždňa sa vo vnútrozemí Európy prehĺbia tlakové níže, ktoré prinesú ďalšie sneženie. Zimné počasie by malo podľa predpovedí pretrvať minimálne do polovice januára.