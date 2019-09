Dojemný odkaz Kuciakovcov: Pravda musí vyjsť najavo! Zla je ešte stále veľmi veľa

Zhromaždenie bolo nielen pripomenutím dvoch hlavných požiadaviek iniciatívy, ale predovšetkým spomienkou na novinára Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú, od vraždy ktorých uplynulo už viac ako poldruha roka. Medzi rečníkmi sa objavil aj otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak.

Chceme, aby pravda vyšla najavo

Jozef Kuciak na úvod svojho príhovoru poďakoval približne trom stovkám prítomných za účasť a vyzval ich k dôslednému sledovaniu informácií, ktoré sa v súvislosti s vyšetrovaním vraždy jeho syna a priateľky objavujú. „My chceme, aby pravda vyšla najavo a ak sa mi dostane niečo do rúk, som ochotný to vždy zverejniť len preto, aby sa pravda ukázala. Aby sa nemohol nikto vyhovárať, že on s tým nič nemá. Ako sa tak na to pozerám, do celej kauzy boli zapletené nielen súdy, ale aj vysokopostavení policajti, ba aj prokurátori. V akej krajine sme to vlastne žili?“ vyhlásil Jozef Kuciak.

Zla je ešte stále veľmi veľa

V ostatných mestách, kde nemohli byť prítomní, čítali ich list. V ňom ďakovali všetkým, ktorí pri nich stoja a bojujú za slušnejšiu fungujúcu spoločnosť. Aj keď sa po nejakom čase môže zdať, že sa toho veľa zmenilo, zľa je ešte stále veľmi veľa, píše sa v liste. „Takmer denne sledujeme nové a nové prepojenia, ktoré nemôžeme dopustiť a ktoré v demokraticky fungujúcej krajine, v spravodlivej spoločnosti, v kultúrnom štáte nemajú mať miesto,“ odkazujú Kuciakovci.

„Predstavme si, že ste vyšetrovateľ a objavíte prepojenia iného príslušníka na organizované zločinecké skupiny, pritom neviete, komu túto informáciu posunúť. Neviete, či váš nadriadený alebo dozorový prokurátor nie sú tiež súčasťou tejto skupiny. K tomu všetkému, vysoko postavené politické špičky, zvyknuté na ich „skutok sa nestal“, vašu prácu znevažujú, vaše zistenia zľahčujú a tým časť ľudí presvedčia, že sa vám a vašej práci nedá veriť. Takto frustrovaný len ťažko hľadáte dôvod, prečo pokračovať,“ upozorňujú Kuciakovci.

Je to ešte horšie ako v minulom režime

Rovnako sa vžili do úlohy novinára i do úlohy obyčajného človeka. „Všetka táto nenávisť, ktorej nás učia, všetko nevyšetrovanie, bagatelizovanie faktami podložených zistení, moc tejto skupiny, viedli až k pocitu všemocnosti, ktorou nás zlo pripravilo o našich anjelov. Šírenie nenávisti za konštruktívnu kritiku a zhadzovanie ľudí, ktorí upozornia na korupciu a zločin, je ešte horšie ako v minulom režime,“ uviedli v liste Kuciakovci s tým, že nás bude čoraz menej. „Ich sila tým, ako sa ich zločinecká skupina odhaľuje, naopak rastie, už sa neskrývajú a podsúvajú ľuďom tie isté lži spoločne.“

Vyzvali preto, aby sa národ neprestal zaujímať a neprestal podporovať vyšetrovateľov, novinárov, organizátorov protestov aj každého jedného človeka, ktorý sa stavia proti tejto „špinavej chobotnici“. „Nech sa už nikdy u nás nemusí nikto báť bojovať za pravdu. Sme to dlžní Martinke a Jankovi, sme to dlžní všetkým, ktorí bojujú a znášajú za to útoky, sme to dlžní sami sebe.Pravdu nezastrelia! Zo srdca vám všetkým ďakujeme! Kuciakovci.“

Pravda víťazí, ale je to fuška

Jeho predrečník Ján Máhrik, mladý žilinský kazateľ, pripomenul blížiace sa 30. výročie myšlienky Václava Havla o víťazstve pravdy a lásky nad lžou a nenávisťou. „Nezabudnime však ani na myšlienku T. G. Masaryka "Pravda víťazí, ale je to fuška!". Jedna z kľúčových vlastností, ktorú by ľudia riadiaci našu krajinu mali mať, je oddanosť transparentnosti a pravde. Preto chcem poďakovať všetkým, bez ohľadu na politickú príslušnosť a farbu odznaku, ktorý nosia na klope saka, všetkým, ktorí hľadajú pravdu a bojujú za ňu,“ povedal Máhrik.

Organizátori žilinského zhromaždenia pri jeho príprave využili fakt, že sa v meste koná aj 16. ročník Žilinského literárneho festivalu. Pozvanie na zhromaždenie prijali spisovateľ Peter Juščák, novinár Andrej Bán, ale aj literárny kritik Pavol Zajac. "Nesmieme ostať stáť na polceste. Za rok a pol sa mnohé zmenilo. Vďaka vám všetkým už nie je Robert Fico predsedom vlády a Robert Kaliňák ministrom vnútra. Ministrom vnútra už nie je ani Tomáš Drucker, ktorý nechcel odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara a ani ten už nie je policajným prezidentom. To si všetko treba opakovať, aby sme neboli malomyseľní,“ vyzval vo svojom príhovore Peter Zajac. Na pódiu vystúpila aj Iveta Uhliariková, sestra nezvestného novinára Pavla Rýpala, ktorého prípad sa ani po jedenástich rokoch nevyšetril.