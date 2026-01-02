Dve ženy sa mali zraniť pri novoročnom ohňostroji: Polícia prípad preveruje

BANSKÁ BYSTRICA - Pri novoročnom ohňostroji na námestí v Banskej Bystrici mala pyrotechnika zraniť dve ženy. Prípad preveruje polícia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K incidentu malo dôjsť vo štvrtok (1. 1.) na banskobystrickom Námestí SNP, kde sa popoludní pri príležitosti osláv nového roka konala pyromuzikálna šou. „Zranené ženy boli ošetrené v nemocnici a následne podali oznámenie na polícii, ktorá daný skutok objasňuje ako priestupok. Aktuálne zhromažďujeme všetky relevantné dôkazy v záujme riadneho objasnenia skutku,“ uviedla polícia.
Banskobystrická samospráva v reakcii uviedla, že pyromuzikálny ohňostroj na námestí dlhé roky zabezpečuje profesionálna pyrotechnická firma. Podľa radnice boli aj tentokrát zo strany mesta dodržané všetky bezpečnostné opatrenia.
„Odpalisko, do ktorého návštevníci nemôžu vstupovať, bolo ohradené v potrebnej vzdialenosti. Podľa pyrotechnika pravdepodobne došlo k chybe výmetnej časti jedného z pyrotechnických výrobkov. Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí a jej okolnosti sa v súčasnosti vyšetrujú,“ priblížila hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková. Ako dodala, samospráva s mestskou políciou bude pri prešetrovaní incidentu maximálne súčinná, policajným orgánom poskytnú aj kamerový záznam, ktorý incident zachytáva.
Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici potvrdila, že po ohňostroji na námestí bola v nemocnici ošetrená jedna žena. „V podvečerných hodinách bola na oddelení urgentného príjmu prijatá pacientka s ľahkými poraneniami. Bola ošetrená a prepustená do domáceho ošetrenia,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.