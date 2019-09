Po siedmich mesiacoch pokračujú protesty Za slušné Slovensko: Zaplnia sa opäť slovenské námestia?

Čo sa týka bratislavského piatkového protestu iniciatívy Za slušné Slovensko, je organizačne pripravený, organizátori už len "dolaďujú" posledné technické detaily. Povedala to hovorkyňa iniciatívy Eva Lavríková, podľa ktorej sa zhromaždenie tentokrát koná o 18:00 na bratislavskom Námestí Slobody, nie na Námestí SNP.

Zdôraznila, že zostávajú čisto občianskou iniciatívou. Ich ambíciou je „zdôrazniť aj v udalostiach dnešných dní občiansky hlas“. „Veríme, že ľuďom stále záleží na tom, čo sa okolo nás deje," povedala Lavríková. Vyjadrila presvedčenie, že reálna účasť ako obvykle prekročí počet účastníkov nahlásených v udalostiach na sociálnych sieťach.

V Bratislave vystúpi medzi iným aj herečka Kristína Tormová, herec Juraj Kemka, novinár Martin Mojžiš, zástupca klimatických protestov a Korben Dallas.

Protesty budú opäť vo viacerých mestách na Slovensku i v zahraničí - v Bánovciach nad Bebravou, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Bardejove, Bratislave, Čadci, Kežmarku, Košiciach, Leviciach, Prievidzi, Prešove, Žiline, Brne, Londýne, Melbourne a vo Viedni. Iniciatívna o týchto zhromaždeniach informovala na sociálnej sieti.

Na proteste v Leviciach sa na pódiu ukáže novinár Martin Šimečka a Samo Marec. Na protest do Žiliny dokonca príde samotný otec Jána Kuciaka Jozef Kuciak, novinár Andrej Bán a aj literárny vedec Peter Zajac.

Iniciatíva trvá na dvoch stabilných požiadavkách

„Od začiatku máme dve požiadavky: dôkladné vyšetrenie vraždy Jána a Martiny a káuz s tým súvisiacich, a nová, dôveryhodná vláda. Vyšetrovanie napreduje, no zároveň na povrch vyplávalo množstvo špiny. Veríme však, že ide o očistný proces, v ktorom máme svoje miesto aj my, občania. Našou úlohou je povzbudiť všetkých poctivých vyšetrovateľov, prokurátorov, policajtov a novinárov, bez ktorých by toto nebolo možné. Stále pribúdajúce kauzy týkajúce sa ľudí na najvyšších postoch otriasajú dôverou ľudí v štát a my musíme dať najavo, že si ho nenecháme ukradnúť,“ povedala Lavríková.

Podľa organizátorov sa zhromaždenia uskutočnia v takej istej sile a rozsahu, ako doteraz, čo je možné vďaka všetkým, ktorí im opakovane vyjadrujú podporu a sú „v tomto boji“ s nimi – či už ide o učiteľov, zdravotné sestry, vedcov, hercov, úradníkov, klimatické iniciatívy a ďalšie osobnosti. „Aj tentokrát ich zástupcovia vystúpia na zhromaždeniach po celom Slovensku. Zároveň sa v ten istý deň koná globálny klimatický štrajk, takže táto téma dostane priestor aj na našich zhromaždeniach,“ uviedla Lavríková.

V Žiline vystúpi otec Jána Kuciaka Jozef Kuciak, novinár Andrej Bán a literárny vedec Peter Zajac

Protesty iniciatívy Za slušné Slovensko sa uskutočnia dnes večer vo viacerých slovenských mestách, ale aj v zahraničí.

Na proteste v Leviciach vystúpia novinári Martin Šimečka a Samo Marec

Vláda je potemkinovská dedina

Vláda Petra Pellegriniho je potemkinovskou dedinou‚ pekná fasáda zakrýva zlú, nedôveryhodnú a nefunkčnú vládu, ktorá nevedela odvolať Moniku Jankovskú, ani vyzvať na odchod Dušana Kováčika či iných. Konštatuje to iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá dnes organizuje ďalšie zhromaždenia. Iniciatíva konštatuje, že vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola vyústením systému, ktorý tu mocní, opojení mocou a peniazmi vytvárali celých 12 rokov.

"Ďalšie a nové informácie nasvedčujú tomu, že na Slovensku nevládla vláda práva, ale pár politikov ťahajúcich za nitky kontroverzných podnikateľov alebo štátnych funkcionárov. Vláda Kočnerov, Bödörov a ďalších. Taktiež vidíme, že vyšetrovanie je v takom pokročilom procese nie vďaka, ale napriek vláde Petra Pellegriniho," uvádza iniciatíva v stanovisku, ktoré poskytli Karolína Farská a Eva Lavríková z tejto iniciatívy. Zhromaždenia budú dnes v 12 slovenských a piatich zahraničných mestách.

Požiadavky iniciatívy zostávajú rovnaké. "Od vzniku iniciatívy Za slušné Slovensko máme dve hlavné požiadavky, vyšetrenie vraždy Jána a Martiny a káuz s týmto súvisiacich, ako aj novú, dôveryhodnú vládu. Počas celého leta sme s napätím sledovali svedomitú prácu policajtov, vyšetrovateľov a prokurátorov na tomto prípade. Majú našu plnú podporu rovnako ako novinári, ktorí o vyšetrovaní informujú," podotkli.

Dopravný podnik nemá ešte predbežné informácie o tom, ktoré linky MHD budú v hlavom meste obmedzené.

Pokračujú aj v zahraničí, posledný veľký protest bol na výročie vraždy

V zahraničí sa budú protesty konať napríklad v Brne, Melbourne, Londýne, Viedni, Glasgowe či Zlíne.

Posledný protest iniciatívy Za slušné Slovensko sa konal na výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, 21. februára. V Bratislave sa ho podľa odhadov zúčastnilo 20 až 30 000 ľudí.

Protesty Za slušné Slovensko z februára tohto rokuv Bratislave

Ľudia sa zišli aj v Košicicach

Košického protestu sa zúčastnil aj bývalý prezident Andrej Kiska

Protesty iniciatívy Za slušné Slovensko sa spustili v niekoľkých sériách v priebehu jari minulého roka, bezprostredne po dvojnásobnej úkladnej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorú zabili v ich rodinnom dome v obci Veľká Mača. Ján Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk, ktorý sa vo svojich článkoch často venoval korupčným kauzám a v neposlednom rade aj kontroverznému a dnes už obvinenému podnikateľovi Marianovi Kočnerovi, ktorý je už v súčasnosti obvinený z objednávky tejto vraždy.

Ján Kuciak vo svojom poslednom článku poukázal na prepojenia talianskej mafie na Úrad vlády, v ktorom figurovali také mená ako Antonio Vadala, Viliam Jasaň či bývalá hlavná štátna radkyňa, ktorá pôsobila v Kancelárii expremiéra Roberta Fica Mária Trošková.

Účasť trhala rekordy

V marci 2018 sa protestu Za slušné Slovensko na bratislavskom námestí SNP zúčastnilo rekordných 50 až 60-tisíc ľudí. Počet ľudí bol porovnateľný s účasťou počas Nežnej revolúcie v roku 1989, po ktorých prišlo k zmene spoločensko-politických pomerov v krajine.