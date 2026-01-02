Herec Pavel Nečas (†59) zomrel PRED OČAMI manželky: Ešte 4 dni pred smrťou hral v divadle!

PRAHA - Krátko pred polnocou na Silvestra Česko zasiahla mimoriadne smutná správa - herec Pavel Nečas náhle zomrel. Vo veku 59 rokov mu zlyhalo srdce a zomrel doslova pred očami svojej manželky. Cez víkend pritom ešte hral v divadle!
Kým väčšina Česka a Slovenska oslavovala príchod nového roka, rodina obľúbeného herca Pavla Nečasa prežívala najhoršie chvíle svojho života. Na Silvestra ráno totiž umelec zvádzal boj o život, ktorý, bohužiaľ, prehral. Ako sa ukázalo, Pavlovi zlyhalo srdce a napriek viac ako polhodinovému oživovaniu napokon zomrel. Rovno pred očami jeho manželky, režisérky Ariany Rakovskej.
Márny boj o život! Príčina smrti Pavla Nečasa odhalená: Hercovi nedokázali pomôcť ani záchranári
Herec zomrel doma v Prahe na Zličíne, kde rodina bývala. „Do príjazdu záchrannej služby bola mužovi po celý čas poskytovaná telefonicky asistovaná resuscitácia,“ povedal hovorca Karel Kris českému Blesku. „Ani následne po polhodinovom oživovaní sa bohužiaľ nepodarilo obnoviť životné funkcie a bola konštatovaná smrť,“ dodal.
Bolo to veľmi rýchle... Ešte cez víkend pritom nič nenasvedčovalo tomu, že by ho mohli potrápiť tak vážne zdravotné problémy. Štyri dni pred smrťou totiž hral v divadle a rozdával úsmevy. „Pred pár dňami sme ešte s Pavlem sedeli na káve a bol úplne v poriadku. Tešil sa na akcie a rozprával mi o podnikaní…“ nechápala ani hercova manažérka Petra Nováková. Srdce mu však strpčovalo život už dlhšie. Keď mal minulý rok v apríli nehodu, po incidente odmietol dať krv. A toto uviedol ako dôvod. „Mám také zvláštne systoly (fázy srdcového cyklu, pozn. red.) veľmi so mnou lomcujú,“ vyjadril sa vtedy.