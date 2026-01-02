Stromček po TOMTO dátume? Podľa starej povery si koledujete o smolu na CELÝ ROK! Tradícia stará 1 600 rokov hovorí jasne

USA - Vianoce sú za nami, no stromček stále stojí v obývačke? Podľa starej povery si tým môžete privolať smolu na celý nasledujúci rok. Tradícia stará viac než 1 600 rokov presne určuje dátum, dokedy by mali ísť sviatočné ozdoby dolu.
Po skončení Vianoc si mnohí kladú rovnakú otázku – kedy je ten správny čas zbaliť stromček a odložiť ozdoby? Zatiaľ čo niektorí chcú začať nový rok s čistým a uprataným domovom, iní sa riadia tradíciami. A tie varujú, ak to necháte príliš dlho, môže vás sprevádzať smola. Podľa starej povery, ktorej korene siahajú až do 4. storočia, môže ponechanie vianočného stromčeka po určitom dátume priniesť do domácnosti nešťastie, zlé energie či dokonca „nečisté sily“.
Základom tejto viery je tradícia známa ako Dvanásta noc (Twelfth Night). Hoci mnohí poznajú pojem 12 dní Vianoc, len málokto vie, že toto obdobie sa začína na Štedrý deň a končí 6. januára, teda na sviatok Zjavenia Pána, známy aj ako Traja králi alebo Malé Vianoce. Týchto dvanásť dní symbolizuje čas medzi narodením Ježiša Krista a príchodom troch mudrcov z východu.
Ako informuje na svojom portáli The Sun, v tomto roku pripadá dvanásta noc na pondelok 5. januára, čo je podľa tradície posledný deň, kedy by mali byť vianočné dekorácie odstránené.
Po Dvanástej noci sa majú oslavy skončiť
Historicky sa verilo, že po Dvanástej noci sa majú oslavy skončiť a ľudia sa majú vrátiť k bežnému životu a práci. Podľa niektorých zdrojov boli ďalšie sviatočné dni v 19. storočí z kalendára odstránené za vlády kráľovnej Viktórie.
Existuje však aj ďalšie vysvetlenie. Stálozelené stromy boli v minulosti považované za ochranu pred zlými duchmi, čarodejnicami či nešťastím. Ak však strom v dome začne vädnúť alebo „zomierať“, údajne sa ochranný účinok vytráca – a práve vtedy môže do domácnosti preniknúť smola. Preto sa odporúča stromček odstrániť skôr, než začne chradnúť.
Kedy by ste si mali dať stromček dolu?
Podľa tradície by mal stromček zmiznúť najneskôr 5. januára. V niektorých krajinách sa za hranicu považuje aj 6. január, no po tomto dátume už podľa povier hrozí strata šťastia v nasledujúcom roku. V praxi však platí, že žiadne striktné pravidlo neexistuje. Niektorí ľudia stromček odkladajú hneď po Novom roku, iní si sviatočnú atmosféru chcú užiť o niečo dlhšie.
Ak stromček stále vyzerá dobre a robí vám radosť, neexistuje reálny dôvod na paniku. Poverám verí každý podľa seba. Jedno je však isté – ak ste poverčiví, dátum 5. január by ste rozhodne nemali ignorovať.