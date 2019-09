Slovenka si upiekla lososa: Našla v ňom prekvapenie na FOTO, nadnes už asi mnohí dojedli

BRATISLAVA - V poslednom období sa akoby roztrhlo vrece s predmetmi, ktoré našli Slováci vo viacerých potravinových výrobkoch. Či už to boli kúsky plastov, skrutka alebo drôt. Niekedy však dokáže prekvapiť aj čosi, o čom síce matne tušíme, že sa v niektorých potravinách môže nachádzať, ale akosi s tým predsa len nerátame. Rovnako s takouto šokovou terapiou asi nepočítala ani istá žena, ktorá si upiekla lososa a teraz ostatných prosí, aby jej povedali, čo to v ňom objavila. Po pohľade na fotografiu možno niektorým dnes prestane chutiť jesť. Je to naozaj parazit?

"Však to nie je to, na čo myslím? Dnes som si upiekla kúsok lososa a aha, čo v ňom bolo. Však je to korenie? :)," takýto popis s fotografiou zverejnila dnes stránka Nekŕmte nás odpadom, kde sa zákazníci sťažujú na mnohé nedostatky v našich obchodoch či v poskytovaní služieb.

Ženu, ktorá príspevok poslala, odpovede komentujúcich asi nepotešili. "Bez obáv. Je to korenie. Tzv. parazitus dlhý hlistus. Ideálne k pokrmom z rýb," uviedol Jaroslav.

"Ja som kedysi jedávala lososa celkom často. Potom som videla niekoľko dokumentov o chove nórskych lososov a asi 3 roky na to v obchode len pozerám," dodala Ivana svoj postreh.

Zdroj: FB/Nekŕmte nás odpadom

"Ryby majú v sebe parazity a je jedno, či je to losos, či kapor, aj keď, dajme tomu, že nie vo všetkých. A čo je ešte chutnejšia delikatesa, tak aj v konzervách. Záleží na chovných rybníkoch, ako sú obhospodárené, no morské ryby, tak to je iná liga," pridala sa Ida.

Aj keď nie je presne známe, čo to žena v lososovi objavila, jej príspevok je zdvihnutým prstom, že pri mäse ako takom treba radšej zvýšiť pozornosť a dopriať mu pred konzumáciou primeranú tepelnú úpravu.