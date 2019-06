Kauza neobslúženého nevidiaceho muža: Majiteľ motorestu prehovoril, niečo tu však nesedí

ŽIAR NAD HRONOM - Po medializovanom prípade z motorestu Dubník, ktorý navštívila rodina s nevidiacim mužom, prichádza so svojou verziou príbehu samotný podnik. Pomerne rozsiahle vyhlásenie ponúkli na sociálnej sieti. To však nezostalo bez odozvy a kritizujúce komentáre sa pod ním doslova množili.

Z majiteľa podniku motorest Dubník majú teraz mnohí zákazníci hlavu v smútku. Po tom, ako sociálnou sieťou prebehol jeden žalostný príbeh o slepom človeku, ktorý navštívil toto zariadenie spolu s rodinou, sa už niektorí ľudia na motorest pozerajú inou optikou. Dotyčného totiž odmietli vo vnútorných priestoroch obslúžiť, ak so sebou bude mať psa. Išlo však o vodiaceho psa. Spomínaný nevidiaci muž napokon podľa popisu spomínaného textu skončil pred podnikom so slzami v očiach, čo mnohým zlomilo srdce.

Podľa televízie JOJ sa nevidiaci volá Jaroslav. Pre spomínanú televíziu poskytol aj vyjadrenie. "Akonáhle sme tam prišli, tak pani povedala, že s týmto psom tu nemáte čo robiť," uviedol Jaroslav. "Boli sme z toho nešťastní a bolo nám to ľúto ísť preč," pokračoval Jaroslav.

"Pán sa mu ešte snažil vysvetliť, že psík je na podobné zvyknutý a na to vychovaný, nepomohlo. Rodina sa zobrala a šla pokojne preč. Bolo na nich vidieť, že sú unavení zrejme po dlhšej ceste, no bez slova odišli von, žiadna hádka, žiadne urážky," bolo uvedené treťou stranou v danom texte na sociálnej sieti.

Ozval sa podnik

Najnovšie však prinieslo svoje argumenty samotné vedenie podniku priamo na sociálnej sieti. V dlhšom statuse popisujú situáciu, ktorá sa udiala z ich pohľadu. "Keď títo zákazníci obsluhe vysvetlili, že ide o slepeckého psa, čo si obsluha bohužiaľ na prvý pohľad nevšimla, obsluha im oznámila, že to samozrejme mení situáciu, avšak ich aj tak nemá kde usadiť, pretože všetky stoly pre zákazníkov boli v tom čase obsadené," vyrukoval podnik so skutočne bizarným vysvetlením celej kauzy.

Zdroj: Facebook/Motorest Dubník

Nezhody v tvrdeniach

S prvou verziou príbehu nesedí fakt, že vo vnútri boli všetky stoly obsadené. V často skloňovanom texte sa hovorí o tom, že vo vnútri podniku mali sedieť ľudia len pri dvoch stoloch. "Vo vnútri sedeli ľudia len pri dvoch stoloch, ostatné bolo všetko prázdne," píše sa v prvej verzii príbehu.

Argument, že si obsluha na prvý pohľad nevšimla, že ide o vodiaceho psa, ktorý je zvyčajne riadne označený a nevidiaci mal navyše paličku, bez ktorej sa títo ľudia nevedia pohybovať, sa ukazuje ako nepochopiteľný aj pre diskutujúcich, ktorí pod týmto príspevkom rozbehli doslova plodnú debatu, ktorá bola zväčša kritického charakteru.

Ďalšou vecou, ktorá sa s prvou verziou prípadu odlišuje je fakt, že obsluha mala ísť skontrolovať prítomnosť rodiny postihnutého muža pred podnikom. "Hneď na to sa vyšla obsluha von pred reštauráciu pozrieť, či sa tam rodina so slepým chlapcom nenachádza, aby ich zavolali dovnútra," píše sa v statuse podniku motorest Dubník. V prvej verzii sa však hovorilo o tom, že tretia rodina, ktorá túto situáciu sledovala, mala ísť za ním von z podniku, kde medzi nimi aj prebehol rozhovor. Po okamžitom východe z podniku by si obsluha pravdepodobne všimla rodinu rozprávajúcu sa s ďalšou rodinou na parkovisku pred podnikom.

Rodina nevidiaceho chlapca si odniesla nepríjemný zážitok Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom

O celý príbeh sa už začalo zaujímať aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré chce dotknutú rodinu kontaktovať.

Reakcie na seba nenechali dlho čakať

Dlhý status podniku motorest Dubník s viacerými vyvrátiteľnými tvrdeniami nezostal bez odozvy. Kritizovali aj nezhody v týchto verziách prípadu ale aj kroky, ktoré podnik v tejto kauze uskutočnil. "Tuším ste dostali možnosť sa vyjadriť hneď k danému prípadu a nevyužili ste ju, tak teraz už načo?" píše sa v jednom z kritických komentárov. Podnik sa pritom k danej kauze už vyjadril prostredníctvom stránky Nekŕmte nás odpadom, kde v krátkom vyhlásení uviedol, že sa k prípadu nebudú vyjadrovať. Po takomto vyhlásení je prekvapujúce, že podnik prišiel s ďalším a podstatne dlhším vyjadrením, ktoré má navyše podľa diskutujúcich trhliny.

Ľuďom však neprekážali len tieto nezhody v rozličných podobách prípadu, ale aj postup motorestu. "A čo tak urobiť pekné gesto a chlapca s rodinou aspoň pozvať na účet podniku na dobrý obed či večeru?" znie otázka v jednom z komentárov pod obsažným statusom podniku.

Portál Topky pritom motorest Dubník oslovoval ešte v prvých hodinách, kedy bol príbeh zverejnený, no na položené otázky sme vtedy nedostali odpoveď.