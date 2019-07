Danko aj prívrženci Kotlebu: FOTO z pochodu za tradičnú rodinu, zúčastnili sa stovky ľudí

Pochod podporili viacerí prívrženci tejto strany. Účastníci sa streli na Rudnayovom námestí, prešli niekoľkými ulicami a vrátili sa späť na námestie, kde sa pokojne rozišli. Podujatie sa skončilo približne o 15:30.

Ako v tlačovej správe informovala hovorkyňa Slovenskej národnej strany Zuzana Škopcová, strana podporila pochod hrdí za rodinu aj ako odpoveď na to, že vyše 30 veľvyslanectiev podporilo Dúhový Pride. Predseda národniarov si myslí, že ak veľvyslanci podporujú pochod LGBTI, takisto by mali podporiť aj tradičnú slovenskú rodinu. Tým by podľa neho podporili ľudí, ktorí si ctia, že manželstvo je zväzok muža a ženy.

Prívrženci tradičnej rodiny si obliekli červené tričká.

Zároveň dodali, že sa plánujú pripojiť k oslavám Pride. „Som veľmi rád, že v žijem v štáte, kde dnes na jednej strane vyjadrili názory ľudia podporujúci komunitu LGBTI a na druhej strane pochod Hrdí na rodinu. Som presvedčený, že to budú slobodné a demokratické vyjadrenia ľudí, tak, ako sa to patrí na vyspelý, demokratický a právny štát. Slovensko je súčasťou Európskej únie, ale Slovensko ma iný postoj k tomu, čo iné členské štáty Únie alebo veľmoci považujú za prirodzené,“ uviedol Danko s tým, že práva maloletých detí sú pre SNS sväté.

V tlačovej správe informoval, že odmieta experimenty na malých deťoch. "Na príklade Rakúska si Slovensko uvedomuje, že ak by sme legislatívne povýšili spolužitie dvoch mužov alebo dvoch žien na úroveň manželstva, boli by sme konfrontovaní s problematikou adopcie maloletých detí. Nechceme experimentovať na malých deťoch," pokračoval predseda SNS s tým, že podľa neho na Slovensku nikto ľudí pre ich sexuálnu orientáciu neobmedzuje.

Pochodu sa zúčastnili stovky ľudí.

"Poznám množstvo ľudí, v politike, vo verejnom živote a súkromnej sfére, ktorí sa realizujú vo svojich profesiách. Je veľmi dôležité, aby ste nás podporili v tom, že Slovensko je vyspelý právny a demokratický štát, aby ste uznali, že máme svoj jasný postoj, nikoho neurážame a každého akceptujeme,“ dodal na záver Danko.



Už v poradí ôsmym pochodom Hrdí na rodinu chce Aliancia za rodinu verejne vyjadriť, že rodina je skutočne úžasná a výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú deti, a inde sa to lepšie nedá. Ako avizovali na stránke hrdinarodinu.sk, pre deti prichystali viacero prekvapení a tiež vyzvali verejnosť, aby prišla v červených tričkách.

