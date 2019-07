ONLINE Bratislava hýrila farbami, tisíce ľudí na Dúhovom Pride: Hrdí na rodinu sa v pokoji rozišli

- na festivale Dúhový Pride sa podľa odhadov zúčastnilo osem až 10-tisíc ľudí

- na pochode Hrdí na rodinu účasť odhadujú v stovkách

- polícia dohliadala na bezpečnosť v uliciach, dopravné obmedzenia budú platiť do večera

17:45 - Koniec ONLINE: Ďakujeme, že ste s nami sledovali pochody v Bratislave.

17:30 - Hlavný program je na konci, festival Dúhový Pride pokračuje spriednými podujatiami.

17:10 - LGBTI priaznivci sa presúvajú naspäť na Hviezdoslavovo námestie.

16:56 - Mestom sa ozýva rytmické bubnovanie, masa ľudí s farebnými vlajkami v rukách sa presunula na Šafárikovo námestie.

16:30 - Davom sa ozýva nadšený jasot. Organizátori Dúhového Pridu odhadujú účasť na 10-tisíc ľudí.

16:26 - Trasa pochodu Dúhový Pride bude rovnaká ako v predchádzajúcich rokoch.

16:24 - Atmosféra v uliciach hlavného mesta je pokojná. Dav ľudí vo farebnom oblečení pomaly prechádza Bratislavou, sprevádza ho hudba.​

16:21 - Ako v tlačovej správe informovala hovorkyňa Slovenskej národnej strany Zuzana Škopcová, strana podporila pochod Hrdí na rodinu aj ako odpoveď na to, že vyše 30 veľvyslanectiev podporilo Dúhový Pride. Predseda národniarov si myslí, že ak veľvyslanci podporujú pochod LGBTI, takisto by mali podporiť aj tradičnú slovenskú rodinu.

16:20 - Účastníci pochodu Hrdí na rodinu sa stretli na Rudnayovom námestí, prešli niekoľkými ulicami a vrátili sa späť na námestie, kde sa pokojne rozišli. Podujatie sa skončilo približne o 15:30. „To, prečo sme sa tu zišli, je iba to, aby sme ukázali radosť z rodiny. To, že deti potrebujú otca a mamu. Pre nás sú deti to najdôležitejšie a chceme, aby sa im dostalo to najlepšie,“ povedal jeden z organizátorov pochodu Anton Chromík z občianskej iniciatívy Hrdí na rodinu.

16:15 - Na bratislavský pochod Hrdí na rodinu prišli stovky ľudí. Medzi účastníkmi boli aj politici, pochod prišiel podporiť napríklad predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andrej Danko, líder hnutia Sme rodina Boris Kollár či nový europoslanec za stranu Ľudová strana Naše Slovensko Milan Uhrík. Pochod podporili viacerí prívrženci tejto strany.

16:08 - Dúhový Pride: Ľudia sa pomaly začínajú vydávať na pochod ulicami Bratislavy.

16:05 - Na bezpečnosť tisícok ľudí dohliadajú policajti. Podujatia si vyžiadali dopravné obmedzenia.

16:02 - Dúhový Pride: Na pódiu vystúpil primátor Matúš Vallo. Vyzdvihol, že Bratislava je otvorené mesto a všetci bez rozdielov by sa tu mali cítiť bezpečne.

16:00 - Organizátori pestrofarebného festivalu v rámci tohtoročného podujatia zverejnili výzvu Robte politiku pre ľudí a nie pre boj! Slovenskú politickú reprezentáciu vyzývajú, aby sa v predvolebných kampaniach zdržala akýchkoľvek nenávistných prejavov, nevytvárala z LGBT ľudí na základe falošných tvrdení nepriateľov a kultivovala verejnú diskusiu smerom k hľadaniu riešení na zlepšenie života všetkých ľudí na Slovensku.

15:55 - Dúhový Pride: Podľa odhadu organizátorov sa na Hviezdoslavovom námestí zišlo približne 8 000 ľudí.

15:50 - Žiadna právna úprava pre páry rovnakého pohlavia vo forme životného partnerstva na Slovensku neexistuje. Na tento problém a problém zneužívania LGBT komunity v politických kampaniach upozorňuje aj dnes Dúhový Pride Bratislava.

15:45 - Priamo na Dúhovom Pride sa ľudia môžu otestovať na HIV, syfilis aj žltačku. Testovanie je bezplatné a anonymné, zúčastniť sa ho môžete do 19. hodiny. Vopred je potrebné vyplniť online formulár.

15:40 - Pochodu Hrdí na rodinu sa zúčastnili stovky ľudí. Po prejdení plánovanej trasy sa vrátili na Rudnayovo námestie, popritom si spievali.

15:35 - Dúhový Pride: Hviezdoslavovo námestie zaplavili dúhové vlajky.

15:30 - Dúhový Pride: Jasné stanovisko vyslala aj firma IBM.

15:28 - Andrej Danko v sprievode Anton Hrnka na pochode Hrdí na rodinu.

15:20 - Pride podporuje aj primátor Bratislavy Matúš Vallo.

15:10 - Davu sa prihovorila Diana Pruchnerovičová, organizátorka podujatia Dúhový Pride.

15:06 - Festival Dúhový Pride odštartoval príhovormi.​

15:03 - Pochodu za rodinu sa zúčastnil aj Boris Kollár.

15:01 - Na akciu Hrdí na rodinu prišla aj Martina Šimkovičová.

15:00 - Dav, ktorý prišiel podporiť podujatie Hrdí na rodinu, už pochoduje ulicami.

14:45 - Na bezpečnosť počas oboch pochodov dohliada polícia.

14:40 - Dúhový Pride odštartuje o 15. hodine. Na Hviezdoslavovom námestí sa však už zišli stovky ľudí. Mnohí sa obliekli do farebných kostýmov.

14:35 - V dave zhromaždenia Hrdí na rodinu vidno aj ľudí v zelených tričkách, prívržencov strany Mariana Kotlebu.

14:30 - V centre hlavného mesta sa na Rudnayovom námestí pri Katedrále sv. Martina zhromažďujú ľudia, o chvíľu začne pochod aktivistov v rámci podujatia Hrdí na rodinu.

14:28 - Predseda Národnej rady Andrej Danko odpovedá na otázky novinárov. Svojou účasťou podporil pochod Hrdí na rodinu.

14:25 - Na pochod Hrdí na rodinu prišiel aj podpredseda SNS Anton Hrnko.

13:30 - V Bratislave pribudol prvý dúhový chodník. "Oslávte dnes s nami lásku vo všetkých jej podobách a prejdite sa po dúhovom priechode. Ďakujeme organizátorom Dúhového PRIDE Bratislava, LGBTI komunite a Mestu Bratislava," odkázalo na sociálnej sieti Veľvyslanectvo Holanského kráľovstva.

Prezidentka sa nezúčastní

Prezidentka Zuzana Čaputová sa osobne nezúčastní ani na Dúhovom Pride, ani na pochode Hrdí za rodinu. Uviedol to jej hovorca Martin Strižinec. "Pani prezidentka však rešpektuje snahu všetkých komunít a menšín angažovať sa a aktívne upozorňovať na svoje práva a uplatňovať svoju slobodu prejavu," dodal.

Prezidentka Zuzana Čaputová Zdroj: TASR - Martin Baumann

Pozvanie prijala Ombudsmanka

Garantovať rovnosť a dôstojnosť pre život každého človeka v našej spoločnosti podľa verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej budeme môcť len ak vytvoríme vhodný právny rámec. Ako vysvetlila, ide o rámec, ktorým uznáme ich právo na vlastnú identitu a vytvorenie vzťahov v okruhu najvnútornejšieho ľudského rozmeru. Ombudsmanka to uviedla vo videu na sociálnej sieti Facebook, v ktorom vysvetľuje svoje rozhodnutie prijať pozvanie na podujatie Dúhový Pride.

​

Ako ombudsmanka ďalej podotkla, je najvyšší čas na to, aby sme našli spôsob, ako zabezpečiť ochranu práv párov rovnakého pohlavia. Vychádza pritom zo skutočnosti, že slobodu a rovnosť v dôstojnosti i právach pre všetkých garantuje ústava. Zároveň sa opiera o medzinárodný štandard, podľa ktorého pod ochranu práva na súkromie a rodinný život patrí aj rešpektovanie práv ľudí s homosexuálnou orientáciou.

Patakyová vystúpi tento rok na Dúhovom Pride už po tretíkrát. Vzhľadom na to, že tak ako minulý rok, ani teraz nezaznamenala v problematike významný posun, pozvanie osobne sa zúčastniť podujatia prijala. Okrem toho taktiež vyjadrí solidaritu aj symbolicky, a to zavesením dúhovej vlajky z okna budovy Kancelárie verejného ochrancu práv.

Cenu Homofób roka získal Harabin

Víťazom siedmeho ročníka ankety o anti-cenu Homofób roka 2018 sa Štefan Harabin stal s veľkým predstihom. "Rešpektujem síce inakosť, ale odmietam legitimizovať a podporovať šírenie LGBT agendy," uviedol Harabin v nedeľu na sociálnej sieti Facebook v súvislosti s prevzatím anti-ceny Homofób roka 2018.

Tú mu organizátor ankety Inštitút ľudských práv navrhol odovzdať na festivale Dúhový PRIDE. Organizátor festivalu Občianske združenie DúhovýPRIDE Bratislava sa však od odovzdania anti-ceny na pochode dištancuje. "Dúhový PRIDE Bratislava nemá nič spoločné so spomínanou anketou. Zameriavame sa na zviditeľňovanie samotnej LGBT komunity a nie ľudí bojujúcich proti nej," povedal Martin Macko zo združenia Dúhový PRIDE Bratislava. Anketu Homofób roka organizuje Inštitút ľudských práv s podporou neformálneho združenia Dúhové Slovensko.

Štefan Harabin Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Sudca Harabin minulý týždeň na sociálnej sieti Facebook oznámil, že anti-cenu Homofób roka si prevezme. Výhru v siedmom ročníku ankety o anti-cenu Homofób roka Harabinovi priniesol výrok: "Nie je možné, aby na základných školách naše deti učili dvaja homosexuáli, čo je v rozpore s ústavou."

Deviaty ročník festivalu Dúhový PRIDE Bratislava organizuje rovnomenné občianske združenie. Organizátori chcú podujatím upozorniť, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. V rovnaký deň sa v hlavnom meste už tradične koná aj pochod Hrdí na rodinu, ktorý organizuje občianska iniciatíva Aliancia za rodinu.