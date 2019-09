Poľskom otriasol škandál obrovských rozmerov: Tisíce tehotenstiev na objednávku, obchod s deťmi

VARŠAVA - Ako sa hovorí: "Kde je dopyt, tam je ponuka..." Bohužiaľ, v niektorých prípadoch môže byť takýto obchod za hranicou nielen morálky, ale aj zákona. V Poľsku rozvírila hladinu reportáž televízie TVN24, ktorá poukázala na to, ako ženy za finančnú odplatu otehotnejú na objednávku pre manželské páry, ktoré nemôžu mať deti, alebo takúto službu ponúkajú cez inzeráty. Takýchto prípadov môže byť dokonca až približne päťtisíc ročne. Trh s novorodencami je zdrojom nemalého zárobku pre matku, ktorá sa po pôrode dieťaťa vzdá. Cena za dieťa sa pohybuje v prepočte okolo 25-tisíc eur.

„Pokiaľ ide o peniaze, celková suma je 100-tisíc zlotých,“ uviedla Marta. "Za peniaze porodím žiadané dieťa a vzdám sa všetkých práv po narodení,“ povedala Katarzyna „Za porodenie dieťaťa a následné zrieknutie sa práv 130-tisíc zlotých,“ vysvetlila Oliwia. Aj takéto odpovede sa dostali dvom reportérom televízie TVN24, ktorí sa vydávali za manželský pár a predstierali, že chcú kúpiť novorodenca. Stretnutia so ženami, ktoré ponúkajú dieťa na predaj, nahrali skrytou kamerou a zverejnili v relácii "Čierne na bielom".

Podľa uvedených informácií sa v niektorých prípadoch starajú záujemcovia o matku po celý čas tehotenstva. Dostane preddavok, dávajú jej mesačne ďalšie peniaze, platia za ňu účty, lekárov či lieky. Po narodení zájde matka na matriku a za biologického otca označí muža, ktorý si dieťa spolu so svojou manželkou objednal. To môže, aj nemusí byť pravda. Väčšinou síce nie je, ale jedna zo žien napríklad uviedla, že si muž v kúpeľni odobral semeno, ktoré bolo vložené do injekčnej striekačky a ona sa ním oplodnila.

Zdroj: Getty Images

Po niekoľkých týždňoch sa matka na súde vzdáva rodičovských práv, otec sa stáva zákonným zástupcom dieťaťa a jeho manželka, resp. partnerka sa môže stať adoptívnou matkou. Vzdanie sa práv odôvodní napríklad postnatálnou depresiou. "Keby som vedela predtým, že takéto niečo je v Poľsku možné, nerekonštruovala by som starý dom po babičke, ale za dve tehotenstvá si rovno kúpila nový byt," vysvetlila svoje rozhodnutie porodiť dieťa na objednávku Iwona s tým, že teraz aspoň splatí pôžičky a bude mať svätý pokoj.

Joanna Luberadzka-Gruca z nadácie na ochranu práv detí je presvedčená o tom, že v takýchto prípadoch dochádza k porušeniu zákona a ide o obchodovanie s deťmi. Je to však veľmi ťažké dokázať. Žiadny úrad totiž nekontroluje, či je biologickým otcom dieťaťa skutočne muž, ktorého chce matka zapísať do rodného listu, navyše keď s tým on súhlasí. Žena na matrike síce vypovedá nepravdivo, ale nikto tam nebude zisťovať, či s daným mužom skutočne spala.

Zdroj: Getty Images ​

Jedným z dôvodov, prečo kvitne obchod s deťmi, je príliš komplikovaný a zdĺhavý proces adopcie a len veľmi málo párov sa skutočne k vytúženému dieťaťu dostane zákonnou cestou. Pritom tých prípadov, ktoré zákon obchádzajú, sú tisíce ročne. Napomáha tomu aj to, že vládna konzervatívna strana Právo a spravodlivosť nesúhlasí s možnosťou umelého oplodnenia, takže bezdetné páry sa uchyľujú k zúfalým riešeniam.

Ministerstvo spravodlivosti chystá zmeny

O tejto smutnej situácii vie aj námestník poľského ministerstva spravodlivosti Michał Wójcik, ktorý sa vyjadril, že môže mať dokonca "priemyselný rozmer". Matka sa navyše môže vzdať svojich práv, ktoré prevezme človek, ktorý nemá s dieťaťom nič spoločné, pričom sa vopred nevie, či to nie je nejaký zločinec.

Za obchod s deťmi hrozí v Poľsku pobyt za mrežami, no pre uvedené prípady majú prokuratúra a súdy problém s kvalifikáciou. To, čo "kupujúci" a "predávajúce" robia, totiž nie úplne zodpovedá definícii trestného zákona. Matky neponúkajú deti za odplatu, aby boli zneužívané na žobranie či prostitúciu. Ministerstvo spravodlivosti sa však už chystá urobiť zmeny a zastaviť túto nekalú prax. Vláda má o tom rokovať na októbrovom zasadnutí. Za nezákonné osvojenie dieťaťa a obchádzanie adopcie by malo hroziť až 5 rokov odňatia slobody. Vyšetrovatelia majú sledovať inzeráty na internete a stíhať ľudí, ktorí zarábajú na takýchto transakciách.