Na post šéfa úradu pre nahlasovanie korupcie kandidujú policajti, právnici či expríslušník SIS

Kandidát Miloš Birtus je bývalý príslušník SIS, niekdajší projektový manažér a terajší policajt v Národnej finančnej jednotke Národnej kriminálnej agentúry. V minulosti sa so SIS opakovane súdil pre prepustenie zo zamestnania. Všetky spory podľa vlastných slov vyhral a zo SIS nakoniec odišiel na vlastnú žiadosť.

Birtus tvrdí, že počas svojej práce v SIS riešil morálne dilemy, ku ktorým sa nechcel bližšie vyjadrovať, vzhľadom na utajované skutočnosti. Na otázky týkajúce sa jeho práce v SIS reagoval vo viacerých prípadoch rovnako s odkazovaním sa na tajnosť informácií a exkluzívnemu právu SIS informovať o svojej činnosti.

Druhou vypočúvanou kandidátkou bola právnička Zuzana Dlugošová, ktorá sa podľa vlastných slov venovala vo svojej kariére ochrane slabších aj pred Ústavným súdom aj na Európskom súde pre ľudské práva. Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského sa zaslúžila o zavedenie právnej etiky ako povinného predmetu. Od roku 2014 pracuje ako poradkyňa Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave pre oblasť právneho štátu.

„Chcem, aby verejnosť začala vnímať skutočnosť, že oznamovanie nekalých alebo neetických praktik nie je donášanie, nie je bláznovstvo, ale je to správna vec,“ uviedla ako jeden zo svojich cieľov v prípade jej úspešného zvolenia do čela úradu. Obaja kandidáti si dávali za prvý cieľ po prípadnom zvolení do úradu informačnú kampaň pre verejnosť.

Predsedom úradu pre nahlasovanie korupcie chce byť aj policajt z kauzy v Moldave

O post predsedu úradu pre nahlasovanie protispoločenskej činnosti sa uchádza aj policajt Tibor Draskoczy. Ide o riaditeľa obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou a bol ním aj počas medializovanej policajnej razie v roku 2013. Draskoczy tvrdí, že bol v čase razie v Moldave nad Bodvou na rehabilitácii, avšak o prípade vie podľa vlastných slov všetko. So správnosťou zásahu odkazuje aj na rozhodnutie Ústavného súdu SR. Dodal však, že "keď sa rúbe les, tak lietajú triesky a mohlo sa stať, že došlo aj k ublíženiu niekomu inému".

Počas svojej výpovede povedal, že sa s korupciou stretol vo svojej kariére niekoľkokrát. Podľa vlastných slov navrhol pre korupciu aj prepustenie policajta. V otázke prípadnej politickej nezávislosti a jeho neskorumpovateľnosti spomenul na prípad z 90. rokov, keď počas vlády Vladimíra Mečiara odobral vodičský preukaz zaťovi vtedajšieho ministra financií Júliusa Tótha.

Od utorka odborná porota vypočúva 11 kandidátov na post predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. V utorok bude vypočutých prvých šesť. V stredu (5. 6.) ďalších päť kandidátov.