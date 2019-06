Kiskovi ostáva posledný týždeň: Takto to bolo s lyžovačkou po medializovaní vraždy novinára

Portál čas.sk uskutočnil rozhovor s prezidentom pred posledným týždňom jeho funkčného obdobia. Témou otázok boli aj udalosti okolo tragickej vraždy novinára z februára minulého roka. S nimi boli spojené aj vyjadrenia prezidenta, ktoré Kiska v rozhovore okomentoval.

V období po vražde novinára bolo aj bývalým premiérom Robertom Ficom rozoberané podnikanie firmy Andreja Kisku KTAG. Kiska vtedy hovoril o praktikách mafiánskeho štátu, no podľa jeho slov tým nemyslel štát ako taký. "Nemyslím tým štát, ide o vládu, ktorá dopustila neuveriteľné veci. Úprimne, keď som v inauguračnom prejave hovoril, že treba vrátiť dôveru ľudí v štát, tak som vôbec netušil, čo za obludnosti sa po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyplavia," vysvetľoval v rozhovore Kiska.

Skutok sa nestal

Hlava štátu tvrdí, že pod pojmom mafiánsky štát myslel aj napríklad vyšetrovacie praktiky. "Ukázal sa jasný presah mafie na Úrad vlády. Ukázalo sa, že každý prípad Mariána Kočnera dostali dvaja vyšetrovatelia, ktorí povedali, že skutok sa nestal. A potom, keď sa na to prišlo, tak len odišli do civilu. Zistil som, že minister vnútra roky dostával informácie zo SIS o tom, že na východe Slovenska pôsobí talianska mafia a až vražda dvoch mladých ľudí spôsobila, že sme mafiána z východného Slovenska konečne zatkli a poslali do Talianska," uviedol Kiska.

No prezident pokračuje a tvrdí, že nejde len o vyšetrovanie káuz dnes už obvineného z objednávky vraždy, podnikateľa Mariana Kočnera, ale aj o ostatné prípady. "Nezabudnime, že podľa nemeckých vyšetrovateľov sme poskytli vládny špeciál na únos človeka. Že nám tu niekto sledoval novinárov a robil im zle aj za pomoci štátnych orgánov. To nie je normálne," hovorí hlava štátu.

Prvé informácie o vražde a lyžovačka v Rakúsku

Prezident Kiska v rozhovore tiež objasňoval, prečo sa nachádzal mimo Slovenskej republiky v čase medializácie prípadu tragickej vraždy novinára. Nachádzať sa mal na lyžovačke v Alpách. "Vražda dvoch mladých ľudí bola šokujúca vec. Bol som pár hodín od Bratislavy. Keď som sa to dozvedel, pomyslel som si, že keď ľudí zavraždia, nikto zo začiatku nevie, prečo sa to stalo, ako sa to stalo," začal vysvetľovať Kiska.

"Okamžite som vyjadril úprimnú sústrasť a spojil som sa s mojimi ľuďmi a požiadal ich, aby ma informovali priebežne o všetkom v súvislosti s prípadom. Bol som presvedčený, že polícia a orgány činné v trestnom konaní hneď od začiatku budú konať tak, ako majú. V takom prípade by som pokladal za nevhodné, aby som ja ako prezident do toho akokoľvek zasiahol. Hneď by ma obvinili z politikárčenia," uviedol dôvody svojej absencie Kiska.

Kiska zároveň zdôraznil, že v tom čase trávil so svojimi poradcami niekoľko hodín každý deň a dohadovali sa na tom, aký zvolia postup a požiadal o mimoriadne vystúpenie v televízii.

Tlačová konferencia s miliónom na stole

Kiska tiež sledoval tlačovú konferenciu vtedajšieho premiéra Roberta Fica, ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta Tibora Gašpara.

"Keď som videl tú nešťastnú tlačovku s miliónom eur na stole, aroganciu a obviňovanie, keď sa ukazovali prepojenia na mafiu a bolo jasné, o čom Ján Kuciak písal, vtedy som pochopil, že štát zase zlyháva a je načase, aby prezident zasiahol. Čiže, keď situácia dospela k tomu, že je potrebné okamžite sa vrátiť domov, tak sme sa pobalili a vrátili sa," uviedol dôvod následného návratu Kiska.