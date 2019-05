ONLINE Neoficiálne výsledky: Sú známe prvé mená, ktoré by sa dostali do europarlamentu

- podľa neoficiálnych výsledkov by v eurovoľbách zvíťazila koalícia PS - Spolu

- druhý by mal skončiť Smer-SD, tretia ĽSNS, nasleduje KDH, SaS, OĽaNO

- parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Podľa odhadov volilo na Slovensku v eurovoľbách okolo 20 percent ľudí. V minulých voľbách, ktoré sa konali pred piatimi rokmi, volilo 13 percent. Oficiálne výsledky volieb do EP zverejnia v nedeľu 26. mája o 23. hodine. Priebežné výsledky zverejňované nebudú. Slovensko si volilo 14 europoslancov.

Čo sa dialo počas volebného dňa? Prečítajte si TU.

ONLINE

11:15 - Kandidáti na europoslancov Michal Šimečka z koalície PS/Spolu a Monika Beňová zo strany Smer-SD sú hosťami povolebnej diskusie denníka SME. Obaja sa zhodli, že vopred vylučujú prípadnú spoluprácu s kotlebovcami v europarlamente.

11:10 - V Belgicku sa v nedeľu okrem volieb do Európskeho parlamentu konajú aj federálne a regionálne voľby, v ktorých pozorovatelia očakávajú posilnenie flámskej krajnej pravice i dobré výsledky zelených. Informovala o tom agentúra AFP. Krajina s 11 miliónmi obyvateľov patrí k najviac rozdeleným členským štátom EÚ. Holandsky hovoriaci voliči vo Flámsku a francúzsky hovoriaci voliči vo Valónsku a Bruseli si vyberajú vlastných kandidátov a strany. V Belgicku je aj menšie Nemecky hovoriace spoločenstvo.

10:50 - Televízia Markíza informovala, že do Európskeho parlamentu by sa podľa predbežných a neoficiálnych výsledkov dostali prevažne nováčikovia. Uviedli aj prvé mená tých, ktorí by smerovali do Bruselu. Menovite za PS/Spolu Michal Šimečka a Jozef Mihál, za Smer-SD Monika Beňová, za KDH Ivan Štefanec a Miriam Lexmann, za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca a napokon za OĽaNO Peter Polák. Ako informuje televízia, Jurzyca by sa pravdepodobne mohol ujať mandátu až po brexite. Slovensko bude celkovo zastupovať 14 europoslancov.

10:35 - Voličom poďakovala aj strana SaS. "Náš realistický odhad hovoril, že získame dva mandáty, čo sa aj stalo. Ale sme ďaleko od toho povedať, že toto je úspech. Výsledky si musíme zanalyzovať v prvom rade v strane a zariadiť sa podľa toho," vyjadrili sa prostredníctvom hovorcu Róberta Bučeka.

10:28 - Záchranári ošetrili v sobotu päť členov volebných komisií. Operačné stredisko ZZS SR vyslalo posádku aj k žene, ktorá spadla pred volebnou miestnosťou v okrese Trstená a po ošetrení ju previezli do nemocnice s vážnym úrazom dolnej končatiny. Prečítajte si o podrobnostiach.

10:20 - Na neoficiálny výsledok slovenských volieb upozornilo aj Europe Elects, ktorý na mikroblogovacej sieti Twitter prináša správy o priebežných výsledkoch volieb členských krajín EÚ. Ako okomentovali v príspevku, ak by sa odhady potvrdili, bola by to veľká rana pre Smer-SD.

Slovakia: This is allegedly the result of yesterday's EU election leaked by a major newspaper (Dennik) (Slovaks voted on Saturday). It'd be a major blow to the governing centre-left Smer (S&D) party & the first electoral success of the liberal PS/S (ALDE/EPP). #EP2019 #Eurovolby pic.twitter.com/lk0YjIsTLO — Europe Elects (@EuropeElects) 26. mája 2019

10:11 - Podľa Denníka N vyzerá rozdelenie 14 mandátov v europarlamente nasledovne: PS/Spolu štyria europoslanci, Smer-SD traja, ĽSNS dvaja, KDH dvaja - jeden z nich zrejme až po brexite, SaS dvaja a OĽaNO jeden. SMK, SNS, Sme rodina aj Most-Híd budú zrejme bez europoslancov. Aj naďalej ale ide o neoficiálne odhady.

10:07 - Líder PS/Spolu Michal Šimečka napísal, že ďakuje za podporu a za to, že ľudia išli voliť. "Je to nesmierny záväzok. Po prezidentskej kampani sa opäť potvrdilo, že na Slovensku je možné uspieť s pozitívnou energiou a s jasným proeurópskym programom. Že je možné vyhrávať bez populizmu, či vyvolávania strachu a nenávisti," okomentoval.

09:56 - Strana KDH by podľa predbežných výsledkov získala 9,67 percenta. Jej líder Alojz Hlina sa poďakoval všetkým, ktorí prispeli k volebnému výsledku. "Kresťanskí demokrati sú pre Slovensko dôležití. Sme dôležití aj pre zmenu, ktorá na Slovensko musí prísť. Sme dôležitou časťou kostry systému parlamentnej demokracie. Pár dní oddýchneme a smerujeme do parlamentného zápasu. A budeme zápasiť húževnato, vytrvalo," napísal.

09:54 - O výsledkoch v Petržalke, najväčšej mestskej časti hlavného mesta, informoval jej starosta Ján Hrčka. Najviac občanov hlasovalo za PS/Spolu.

09:40 - Aj Michal Truban, líder Progresívneho Slovenska, adresoval voličom poďakovanie. "Zatiaľ je to neoficiálne, ale voľby sme vyhrali. Je to vďaka tomu, že sme sa dokázali spojiť a ponúknuť dobrý program, no najmä slušných a kvalitných kandidátov. To isté chceme ponúknuť v marci 2020 a vyhrať aj tento súboj o budúcnosť našej krajiny," načrtol plány do budúcna.

09:30 - Jeden z lídrov PS/Spolu Miroslav Beblavý sa k neoficiálnym výsledkom vyjadril na sociálnej sieti. Poďakoval voličom.

09:00 - Z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov teda vyplýva, že Voľby do Európskeho parlamentu by vyhrala koalícia Progresívne Slovensko - Spolu. V europarlamente by sedeli aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO.

08:54 - Hospodárske noviny informujú, že koalícia PS - Spolu by získala cez 20 percent hlasov. Smer má aj podľa nich vyše 15 percent, kotlebovci 12 percent. Zástupcov by mali v Európskom parlamente aj KDH a SaS, taktiež OĽaNO.

08:40 - PS - Spolu by vyhrala aj podľa neoficiálnych informácií Denníka N. Získali by 20,1 percent, druhý Smer by mal 15,7 percent. Nasleduje ĽSNS s 12,1 %, KDH 9,7 %, SaS 9,6 %, OĽaNO 5,6 %, a SMK s necelými 5 %.

08:35 - Predbežné výsledky televízie Markíza hovoria o víťazstve koalície PS - Spolu s 20,07 percentami. Smer-SD zaostáva o takmer päť percent, získať mal 15,69 percent. Podľa prvotných odhadov tesne viedol. ĽSNS je stále na treťom mieste s 12,04 percentami. Ide o predbežný a neoficiálny odhad po celkovom sčítaní, upozornila televízia.

08:25 - V obci Ostrý Grúň volilo 19 percent voličov. Väčšina z nich si vybrala stranu Smer-SD, ktorá získala 33,7 percenta, za ňou nasledovali kotlebovci z 24 percentami. Informáciu zverejnil na sociálnej sieti miestny poslanec Miroslav Seget. Obec je známa pre svoj neľahký osud - počas druhej svetovej vojny tu padlo nacistom za obeť 64 obyvateľov a zhorelo tam všetkých 128 domov.

Zdroj: Reprofoto:Facebook-Ostrý Grúň

07:45 - "Výsledky sa síce dozvieme až zajtra, ale už teraz vieme, že sme túto kampaň nebrali ako povinnú jazdu, ale ako prioritu, akou by mali tieto voľby byť," odkázala koalícia PS - Spolu na sociálnej sieti. Jej členovia boli jednou z dvoch strán, ktoré usporiadali volebné posedenie.

07:30 - V nedeľu volia vo väčšine, teda v 21 z 28 členských krajín EÚ. K urnám pôjdu napríklad občania Nemecka, Rakúska, Poľska či Talianska.

07:20 - Víťaza si na Facebooku zatipoval Igor Matovič, predseda hnutia OĽaNO. Ak by sa naplnili jeho predpoklady, voľby do Európskeho parlamentu by vyhrala koalícia PS - Spolu.

07:15 - Parlamentné strany SNS, Sme rodina a Most-Híd nemajú zatiaľ ani päť percent. SNS má podľa odhadov cez štyri percentá, Sme rodina okolo 3,6 percenta a Most-Híd cez dve percentá.

07:10 - Podľa neoficiálnych výsledkov mal Smer-SD zatiaľ získať 19 percent hlasov, čo by znamenalo tri mandáty. Koalícia PS – Spolu by mala získať vyše 18 percent a s tým tri kreslá. Rovnaký počet kresiel by mohla obsadiť ĽSNS, ktorej odhady predpovedajú približne 13,5 percenta. Štvrté by malo skončiť KDH, ktoré môže mať podľa odhadov okolo 11 percent a dva mandáty. Do europarlamentu by sa mala dostať aj SaS s odhadovaným ziskom okolo 9,6 percenta, čo by tiež predstavovalo zisk dvoch mandátov. Uspieť by malo aj OĽaNO, ktoré by mohlo za niečo necelých sedem percent dostať jedno kreslo.

07:00 - Už pár hodín po zatvorení volebných miestností hovorili prvé predbežné odhady o prvenstve strany Smer-SD. V novom Európskom parlamente by mali sedieť aj zástupcovia koalície Progresívne Slovensko – Spolu, strán ĽSNS, KDH, SaS, OĽaNO.