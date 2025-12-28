Maďarský turista uviazol vo Vysokých Tatrách: Zachraňovali ho vrtuľníkom

POPRAD/VARŠAVA - Poľskí turisti v sobotu (27. 12.) v Mengusovskej doline vo Vysokých Tatrách začuli volanie o pomoc a upozornili naň Horskú záchrannú službu (HZS). Po preverení oznámenia sa ukázalo, že 21-ročný turista z Maďarska uviazol na skalnom pilieri v oblasti Žabích plies a musel byť evakuovaný vrtuľníkom. Informuje o tom agentúra PAP.
Podľa informácií HZS sa Maďar pohyboval mimo značkovaného chodníka, ktorý je sezónne uzavretý. V náročnom teréne sa bez horolezeckého vybavenia ocitol v situácii, z ktorej sa nedokázal sám dostať. Pomoc sa mu najprv pokúsil poskytnúť iný lezec, no v náročných podmienkach už nemohol pokračovať v istení.
Na miesto záchrannej akcie smeroval vrtuľník s posádkou, ktorá sa spustila v blízkosti turistu. Záchranári mu poskytli pomoc a následne ho evakuovali zaveseného pod vrtuľníkom. Po medzipristátí pri Štrbskom Plese bol muž vytiahnutý na palubu a dopravený do Starého Smokovca. Pri incidente neutrpel žiadne zranenia.