Muž s nožom zabil v Suriname deväť ľudí vrátane piatich detí

PARAMARIBO – Najmenej deväť ľudí vrátane piatich detí zahynulo pri útoku nožom, ku ktorému došlo na predmestí surinamskej metropoly Paramaribo. Oznámila to v nedeľu tamojšia polícia, informuje agentúra AP.

Medzi obeťami sú deti útočníka a susedia, ktorí im prišli na pomoc. Miestne médiá uviedli, že obete sa nachádzali vo viacerých domoch. Útok sa odohral v Richelieu v okrese Commewijne asi 25 kilometrov východne od Paramariba. Susedia uviedli, že 43-ročný muž telefonoval s manželkou, s ktorou spolu nežijú, a po hádke s ňou napadol nožom vlastné deti a následne aj susedov. 

Polícia oznámila, že jej príslušníci postrelili podozrivého, keď sa na nich pokúsil zaútočiť. Po zadržaní ho previezli do nemocnice. S vážnymi zraneniami hospitalizovali aj šieste dieťa a ďalšieho dospelého. Surinam, bývalá holandská kolónia, je s približne 600.000 obyvateľmi najmenšou nezávislou krajinou v Južnej Amerike. Tradične mala jednu z najnižších mier vrážd v regióne, ich počet sa však v roku 2024 výrazne zvýšil na 30 vrážd na 100.000 obyvateľov, vyplýva z údajov think-tanku Insight Crime.

