MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj dorazil na stretnutie s Trumpom: Rokovania o mieri sú vraj vo finálnej fáze!

KYJEV/MIAMI - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v nedeľu na letisko v americkom Miami. Neskôr sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby spoločne rokovali o prímerí na Ukrajine. Informuje o tom portál Sky News a denníka The Guardian.
20:10 Americký prezident Donald Trump v nedeľu privítal vo svojom sídle na Floride svojho ukrajinského partnera Volodymyra Zelenského. Rokovať budú o mierovom pláne zameranom na ukončenie vojny na Ukrajine. Informuje o tom stanica Sky News a agentúry AFP. Trump pred novinármi povedal, že Zelenskyj aj ruský prezident Vladimir Putin to s mierom myslia vážne. „Zomrelo príliš mnoho ľudí a ja si myslím, že obaja prezidenti chcú dosiahnuť dohodu,“ uviedol šéf Bieleho domu.
19:55 Jurij Viktorovič Ušakov, poradca prezidenta Ruskej federácie pre zahraničnú politiku uviedol, že Ukrajina musí okamžite opustiť Donbas. Putinov poradca zároveň odmietol myšlienku dvojmesačného prímeria, ktoré malo predstavovať prestávku určenú na uskutočnenie referenda o mierovom pláne na Ukrajine. Medzitým rokovania medzi Donald Trumpom a Volodymyr Zelenskyjom meškajú, keďže pôvodne boli naplánované na 20.00 hod. kyjevského času.
18:30 Americký prezident Donald Trump v nedeľu telefonoval so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Rozhovor, ktorý absolvoval krátko pred stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na Floride, označil za produktívny.
18:15 Zelenskyj vyhlásil, že počas nedeľňajších rokovaní s Trumpom zdôrazní, že Kyjev neprijme kapituláciu ani mier diktovaný Moskvou. Ukrajinský líder opakovane odmietol požiadavky Moskvy, ktoré predniesol aj Trump, aby Ukrajina odstúpila časti Doneckej oblasti, ktoré v súčasnosti nie sú pod kontrolou Ruska. Vyhlásil tiež, že „veľa vecí sa dá vyriešiť ešte pred Novým rokom“. „Záleží na tých, ktorí pomáhajú Ukrajine, a na tých, ktorí vyvíjajú tlak na Rusko, aby Rusi pocítili dôsledky svojej vlastnej agresie,“ uviedol na platforme Telegram. Zelenskyj takisto poznamenal, že Kyjev prišiel s kompromisom v oblasti nevyriešených územných otázok.
18:10 Prezidenti oboch krajín sa stretnú v sídle Mar-a-Lago na Floride o 13.00 h (19.00 h SEČ). Spoločne budú diskutovať o 20-bodovom mierovom pláne, najmä o teritoriálnych otázkach a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Šéf Bieleho domu spolu so Zelenským po rokovaniach uskutočnia telefonický rozhovor s európskymi lídrami. „Zoznam účastníkov sa ešte stále finalizuje,“ upresnil hovorca ukrajinského lídra Serhij Nykyforov podľa agentúry AFP.
16:59 Rusko a Ukrajina sa dohodli na dočasnom prímerí v blízkosti Záporožskej jadrovej elektrárne kvôli opravám elektrického vedenia. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu poďakovala „obom stranám“ za súhlas s dočasným „oknom ticha“, ktoré je „súčasťou prebiehajúcich snáh o zabránenie jadrovej havárii“.
16:40 Zelenskyj pristál v Miami, kde sa má stretnúť s Trumpom. Rokovania by sa mali začať o 20.00 hod. kyjevského času. Podľa Sky News sa však neočakáva, že by stretnutie prinieslo výrazné zmeny, keďže Putinov postoj k Ukrajine sa len minimálne posunul.
16:35 Ukrajinská stíhačka F-16 zachytila dron Shahed. Bezpilotné lietadlo bolo zostrelené americkou strelou vzduch vzduch AIM-9 Sidewinder. Zábery zachytila termokamera obsluhovaná pozemnou jednotkou protivzdušnej obrany.
15:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že počas nedeľňajších rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zdôrazní, že Kyjev neprijme kapituláciu ani mier diktovaný Moskvou.
14:25 Putin vydal nové ultimátum Ukrajine – doslova deň pred rokovaniami Zelenského s Trumpom. Záujem Ruska o stiahnutie Ozbrojených síl Ukrajiny z Doneckej oblasti je podľa Putina „takmer nulový“. Deň predtým líder oblečený v maskáčoch vyhlásil, že ho „nezaujíma stiahnutie ukrajinských vojenských formácií z území, ktoré v súčasnosti kontrolujú“. Odkaz je jasný: Rusko postupuje tak rýchlo, že ďalšie rokovania považuje za bezpredmetné – a ak sa ukrajinské ozbrojené sily nestiahnu okamžite, Moskva môže od vyjednávaní úplne odstúpiť.
13:02 Viac než milión domácností v Kyjeve a jeho okolí má po sobotňajšom ruskom útoku obnovené dodávky elektriny. Oznámila to v nedeľu najväčšia súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK, informuje správa agentúry Reuters.
12:01 Rusko je podľa ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova pripravené pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi na dohodách, ktoré riešia základné príčiny vojny na Ukrajine. Lavrov to povedal v bilančnom rozhovore pre agentúru TASS, ktorá jeho celé znenie zverejnila v nedeľu. Ruský minister tiež vyhlásil, že po nástupe novej administratívy v USA sa hlavnou prekážkou mieru stala Európska únia.
10:44 V blízkosti Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine sa začali opravy elektrických vedení, oznámil v nedeľu na sociálnej sieti X šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. Opravy začali po tom, čo MAAE sprostredkovala dočasnú prestávku v bojových operáciách v oblasti elektrárne. Informuje o tom príspevok MAAE na X.
10:40 Protivdzušná obrana uviedla, že bolo hlásených 18 zásahov dronmi na deviatich miestach. V meste Charkov vypukli v dôsledku úderov požiare, pričom podľa tamojšej polície sú zranené tri osoby. Polícia podľa svojich slov dokumentuje „následky vojnových zločinov“ Ruska. Rusko podniklo útoky dronmi aj v Odeskej oblasti, odkiaľ podľa britskej stanice dosiaľ nehlásili žiadne obete.
06:13 Kanada poskytne Ukrajine ekonomickú pomoc vo výške 2,5 miliardy kanadských dolárov, oznámil premiér Mark Carney.
06:12 Ukrajinská armáda označila tvrdenia Ruska o obsadení dvoch miest na východe Ukrajiny za nepravdivé. V príspevku na sieti Facebook v sobotu večer uznala, že situácia v Myrnohrade v Doneckej oblasti a Huľajpole v Záporožskej oblasti je zložitá, no Rusom sa ich vraj nedarí ovládnuť. Ruské správy o údajných úspechoch na bojisku sú podľa ukrajinskej armády určené pre zahraničných partnerov Kyjeva a počas mierových rokovaní sa výrazne zintenzívnili.
06:11 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom telefonoval v sobotu s európskymi spojencami, ktorí znova prisľúbili podporu jeho krajine v úsilí o mier. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.
06:10 Stretnutie oboch prezidentov je znakom významného pokroku v rozhovoroch. Trump predtým uviedol, že sa so Zelenským stretne, iba ak bude mať pocit, že dohoda je blízko. Zelenskyj povedal, že Trumpov plán bol schválený z "90 percent", no nechcel oznámiť, či sa na stretnutí bude podpisovať dohoda.
Dnešná prezidentská schôdzka nadväzuje na víkendové rokovania na Floride medzi Trumpovými poradcami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom a hlavnými vyjednávačmi z Ruska i Ukrajiny. Je to posledná z dlhej série stretnutí za posledné dva mesiace. Hlavným sporným bodom je okrem iného požiadavka Ruska, aby v rámci akejkoľvek dohody kontrolovalo celý Donbas.