EXMANŽEL Heribanovej: Rozvod s Alenou, rozchod s Vandou! K jednej z nich sa vrátil

BRATISLAVA - Jozef Heriban prišiel s hrdosťou na krst najnovšej knihy dcéry Tamary Heribanovej. Namiesto veľkých rečí o úspechu však prekvapil tým, čo považuje za skutočne dôležité.
Jozef Heriban prišiel podporiť Tamaru v momente, keď na pulty prichádza jej ďalšia knižná novinka s názvom Misia láska. A keďže dcére pribúdajú tituly, prirodzene sa riešilo, kde sa v nej berie taká chuť písať – či je to talent od Boha, alebo v tom hrajú rolu gény. „To asi nikto nevie, talent je asi aj od Boha a je to výnimočné, keď je niekto talentovaný a to sa týka každej oblasti. Ja si myslím, že to je jeden z najväčších predpokladov, aby bol človek úspešný a vedel robiť radosť ostatným.“
U Heribanovcov to však nefunguje tak, že by Tamara chodila k otcovi po návod. Skôr si navzájom čítajú texty, rozprávajú sa o nich a dávajú si pripomienky. „Ja by som bol hrdý, keby sa vybrala akoukoľvek cestou… samozrejme že som rád, že sme si takí blízki práve aj tým, že máme spoločné záujmy a vieme sa veľa rozprávať o knihách a literatúre, ale nemyslím si, že to je dôležité.“ A následne pridal vetu, ktorá zrazu zmenila tón celého rozhovoru. „Podľa mňa je dôležité si každý deň vymieňať lásku. Medzi rodičmi aj deťmi… ak je taký vzťah, že si dokážu vymieňať lásku každý deň, tak to je ľudské šťastie.“
Heriban sa dotkol aj témy rozvodu a otvorene prehovoril o tom, ako to ako rodina zvládli. „To je život, to je realita a dôležité je, ako to potom pokračuje.“ Podľa neho totiž nie je podstatné, že sa dvaja ľudia rozídu, ale či rodina dokáže zostať silná aj potom. „Či to dokážu spracovať, či tá rodina dokáže mať svoju silu aj po tom, čo sa rodičia rozídu... Naša rodina napriek tomu, že som s Alenkou rozvedený drží stále spolu. Ja s Alenkou si telefonujeme, my sa stretáme, my sa rozprávame, my riešime veci, keď niečo nastane…Rodina sa rozrastá a to ja mám strašne rád, že aj keď to nie je priama rodina, ale tí ľudia sú nápomocní jeden druhému a to je fantastické. A tá knižka je o tom.“ Nedávno sa však pošuškávalo o problémoch v jeho vzťahu s partnerkou Vandou Turekovou, na krst knihy však prišiel opäť s ňou. Ako je to teda, sú spolu či nie?