Hasiči pri Pezinku sú v pohotovosti: Požiar známej fabriky, v teréne je niekoľko desiatok z nich!

BRATISLAVA - Profesionálni i dobrovoľní hasiči v nedeľu podvečer pracujú na likvidácii požiaru hospodárskej budovy vo Vištuku v okrese Pezinok.
Operačné stredisko hasičov spresnilo, že ide o požiar haly s hydinou v obci Vištuk v okrese Pezinok.
Aktualizované 18:57
Podľa zistení televízie JOJ sa mal požiar rozšíriť na maštaľ s ošípanými. Televízii to potvrdil manažér farmy. Doteraz ešte stále nezistili príčinu požiaru.
Na miesto bolo podľa všetkého vyslaných 15 príslušníkov profesionálnych hasičov, 21 dobrovoľných a niekoľko kusov hasičskej techniky. "Z miesta zásahu nie sú v súčasnosti nahlásené žiadne zranené ani usmrtené osoby,“ informovali bratislavského operačného strediska hasičov.
Požiar nahlásili o 16:29 hodine, na mieste sa nachádza takmer 40 hasičov. "Medzi nimi sú príslušníci HaZZ z Bratislavy, Trnavy, Pezinka i Senca, rovnako členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí Budmerice, Šenkvice, Blatné, Voderady a Častá," uviedli z operačného strediska. Dodali, že požiar likvidujú pomocou 13 vozidiel a strojov hasičskej techniky.
V čase vzniku požiaru boli v objekte aj novonarodené prasiatka
O požiari informuje na sociálnej sieti aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave. „Podľa doposiaľ zistených informácií sa v objekte počas vzniku požiaru nachádzalo takmer 200 kusov ošípaných a niekoľko stoviek kusov novonarodených prasiatok,“ uviedli policajti, ktorí asistujú pri zabezpečení objektu. Potvrdili, že k ujme na zdraví osôb v súvislosti s požiarom nedošlo. „Výška škody ako aj presná príčina vzniku požiaru bude predmetom vyšetrovania,“ dodali.