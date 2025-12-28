Čo predpovedali a čo sa naozaj stalo? Proroctvá Baby Vangy a Nostradama na rok 2025: Desivé proroctvá sa stali realitou

VEĽKÁ BRITÁNIA - Rok 2025 je takmer za nami a niektoré predpovede slávnych veštkýň Nostradama a Baby Vangy sa šokujúco naplnili. Konflikty, prírodné katastrofy a lekárske zázraky – takto sa podľa starých proroctiev odvíjal tento rok.
Aj desaťročia po svojej smrti stále vzbudzujú Nostradamus a Baba Vanga rešpekt a záujem verejnosti. Ich predpovede na rok 2025 sa ukázali byť znepokojujúco presné. Francúzsky astrológ Michel de Nostredame vo svojej knihe Les Prophéties z roku 1555 varoval pred krutými vojnami v Anglicku a návratom veľkej morovej epidémie. Hoci priame zapojenie Británie do svetového konfliktu sa zatiaľ nekonalo, smrteľný útok v Manchesteri a superchrípka, ktorá sužuje krajinu, naznačujú, že jeho slová neboli úplne mimo.
Konflikty a Donald Trump
Ako píše LadBible, Nostradamus predpovedal aj konflikty medzi veľmocami, pokles vplyvu západných krajín a vzostup nových mocností. Tento rok bol na poli medzinárodnej politiky naozaj turbulentný – USA pod vedením Donalda Trumpa čelili ekonomickým problémom a Čína si upevňovala svoju vedúcu pozíciu. Pozitívnou predpoveďou bolo zlepšenie v medicíne. Naozaj sa udiali prelomové pokroky – od experimentálneho liečenia diabetu typu 1 až po inovatívne lieky proti rakovine či rozmach injekcií na chudnutie.
Jedno z najznepokojujúcejších proroctiev Baby Vangy: Čo nás čaká v roku 2026? Z jej slov behá mráz po chrbte!
Ničivé zemetrasenia
Nostradamus sa zmienil aj o „konci dlhej vojny“, čo mnohí interpretovali ako konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Napriek takmer štyrom rokom bojov sa obom stranám podarilo do istej miery vyčerpať svoje sily a otvoriť cestu potenciálnym mierovým rokovaniam. Baba Vanga zas predpovedala kontakt s mimozemským životom, ktorý by mohol vyvolať globálnu krízu. Niektorí odborníci to spájajú s objavom záhadného medzihviezdneho objektu 3I/ATLAS, hoci ide o interpretáciu s rezervou.
Desivé proroctvo Baby Vangy ožíva: Veštba sa nemilosrdne napĺňa! Predpovedá tretiu svetovú vojnu
Bulharská veštkyňa tiež predpovedala ničivé zemetrasenia. Tento rok sa potvrdili viaceré silné otrasné udalosti – od zemetrasenia v severozápadnej Anglicku po 7,7-magnitúdové otrasenie v Mjanmarsku a Thajsku, ktoré si vyžiadalo tisíce obetí. A napokon, Vanga, podobne ako Nostradamus, varovala pred vojnou v Európe. Jej predpoveď o konflikte na východe a potenciálnom svetovom ovládnutí Ruska rezonuje s aktuálnym pretrvávajúcim napätím na Ukrajine. Rok 2025 sa tak ukazuje byť rokom, keď sa niektoré starodávne proroctvá mrazivo stretli s realitou.