Mrazivá scéna: Jedno ošpliechanie spôsobilo na ulici agresívnu drámu, plačúce dieťa a prederavené čelné sklo!

PEKING - Scéna, ktorú nečakali ani ostatní vodiči a už vôbec nie priamy účastník "nehody", ktorá sa stala uprostred čínskeho mesta. Vodič na skútri bol evidentne tak podráždený tým, že ho susediaci vodič na väčšom hatchbacku ošpliechal, že naňho vzal tvrdý predmet a pustil sa do jeho tátoša.
Celá situácia by bola aj úsmevná, ak by nebolo jej účastníkom aj malé dieťa. Virálne video sa šíri sociálnou sieťou X ako blesk a už má množstvo videní. "Muž na čínskom elektrickom skútri zničil susedné auto, pretože naňho vyšplechol vodu," píše sa pri videu, kde muž stojí pri aute a neskôr naňho vylezie a tvrdým predmetom prederavil čelné sklo auta.
Celú scénu smutne umocňuje detský plač
Znepokojujúce je však to, čo sa oddelene deje počas celého trvania videa. Na zábere je totiž (pravdepodobne) dcéra alebo rodinný príslušník vodiča skútra, ktoré celú situáciu len ťažko chápe a s plačom reaguje na to, čo robí dospelák s predmetom v ruke. Ten neskôr dokonca na samotné auto vylezie a na to, aby mu vodič neušiel, využil vlastné plačúce dieťa ako "živú prekážku".
Vodič sa z miesta skutočne ďalej nepohýna a ani necúva. Plač dieťaťa je však počuť až do posledných sekúnd videa náhodného okoloidúceho. "Muž zneužil svoje dieťa ako prekážku pred auto, aby jeho vodič neušiel. Toto je naozaj znepokojivé," dodal autor príspevku.