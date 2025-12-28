Kontrolujete si toaletu pred použitím? MALI BY STE! Môže vás prekvapiť nečakané uhryznutie, POTKANY útočia

WASHINGTON - Obyvatelia amerického štátu Washington dostali od úradov varovanie, aby sa ešte predtým, ako k nim príde komínom Santa, pripravili na iných, oveľa menej vítaných sviatočných návštevníkov. Kvôli nedávnym povodniam, ktoré štát postihli, môžu zo záchodov vyliezť potkany a krysy vyhnaní vodou z kanalizácie, napísal spravodajský server The Guardian.
"Ak vašu toaletu navštívi potkan alebo myš, zhlboka sa nadýchnite a držte sa týchto pokynov," napísal verejný zdravotný úrad v okresoch Seattle a King na facebooku. Zrejme neprekvapí, že prvá z pokynov znie: "Snažte sa zostať v pokoji, hoci to za daných okolností nemusí byť ľahké." Ďalej potom úrad radí, aby ľudia skúsili hlodavca spláchnuť, a prípadne do záchodu naliali nejaký saponát, aby mu cestu späť do kanalizácie trochu namydlili.
Ak sú potkan alebo krysa príliš veľkí, radí zdravotný úrad zaklopiť veko a zavolať deratizátorov. Potkany a potkany sú prekvapivo dobrí plavci a dokážu až na niekoľko minút zadržať dych, čo znamená, že sa môžu vďaka svojej vytrvalosti a schopnosti vtesnať sa do malých priestorov ľahko dostať do niečieho domu cez toaletu.
Takýto scenár hrozí častejšie v starších budovách
Takýto scenár, ktorý je nočnou morou pre ľudí trpiacich muzofóbiou, teda chorobným strachom z myší, potkanov a potkanov, častejšie hrozí v starších budovách s chátrajúcimi rúrami. Štát Washington sa tento mesiac potýka s jednými z najhorších povodní v histórii, keď niekoľko dní trvajúce prívalové dažde spôsobili evakuáciu tisícok ľudí, pretože povodňová voda zaplavila domy, zmietla cesty a vyvolala zosuvy pôdy, dodal server The Guardian.