Banáš prezradil pravdu o Adele po KONCI v Markíze: To by ona nepriznala!

BRATISLAVA - Na krste novej knihy Jozefa Banáša bolo poriadne živo! A nielen preto, že išlo o príbeh výnimočnej ženy. Celý večer mala pod palcom jeho dcéra, moderátorka Adela Vinczeová, ktorá otca jemne "postrčila" k tomu, aby konečne napísal knihu o žene. A po jej prečítaní mala jasno!
Adela s úsmevom hovorí, že hodnotiť životopis sa ani nedá, no samotná Timrava ju okamžite uchvátila. „ Nebola som jediná, kto na otca vplýval, ale mali sme veľa úžasných žien a po všetkých tých úžasných mužoch bol čas na skvelú ženu. A Božena Slančíková Timrava… keď si pôjdete pozrieť predstavenia, tak je to šťavnaté, zábavné, zaujímavé, ostré, presné. To nie je len tá povinná literatúra, ktorá nás ťaží nudnou predstavou.“
Mnohí by pritom povedali, že Adela, ktorá je známa svojou láskou ku knihám, musela mať povinné čítanie v malíčku, no opak je pravdou. „Ja som povinnú literatúru skoro vôbec nečítala, ale nemeckú povinnú literatúru som prečítala všetku, lebo bola vybratá nejako zaujímavejšie. Veľa sme sa rozprávali o témach, emóciách, čo to v nás vzbudzuje… a tá slovenská povinná literatúra nám bola iba tak predostretá, nemali sme k tomu kontext.“
Najnovší Banášov knižný počin nesie názov Timrava rebelka, a tak sme boli zvedaví, či sa za rebelku považuje aj samotná Adela. „Ja neviem úplne, ako mám chápať a definovať rebéliu. To, že idem svojou cestou, nemusí byť o tom, že to ľudí vyrušuje alebo že ich musíme strkať lakťami. Idem si svojou cestou bez toho, aby som niekomu niečo vyčítala alebo kričala alebo bola v nejakom odpore. Je to rebélia? Neviem,“ dodáva známa moderátorka otvorene. Keď sme však podobnú otázku položili Jozefovi Banášovi, mal pre nás celkom inú odpoveď!
