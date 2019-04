Lučanský sa stal šéfom polície: VIDEO Ak so mnou nebude nový minister spokojný, nemám problém odísť

Ministerka vnútra Denisa Saková dnes oficiálne vymenovala Milana Lučanského za policajného prezidenta. Lučanský bol od júna 2018 dočasným šéfom polície. Na tomto mieste nahradil Tibora Gašpara, ktorý skončil na čele polície pár mesiacov po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj kvôli tlaku verejnosti.

Novým šéfom polície sa stal Lučanský

„Dnešným dňom menujem do funkcie policajného prezidenta generála Milana Lučanského,“ povedala na úvod ministerka vnútra Denisa Saková. Hlavným dôvodom, prečo sa rozhodla pre Lučanského bolo rozhodnutie branno-bezpečnostného výboru. Ten odporučil siedmimi hlasmi Lučanského za šéfa polície.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Ani jeden poslanec nehlasoval proti jeho vymenovaniu. Ako som povedala, toto bol môj hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla za menovanie pána Lučanského na post policajného prezidenta.“ Lučanskému popriala pevnú ruku, veľa energie a trpezlivosti v jeho ďalšom pôsobení.

Ak sa vymení politická garnitúra, nemám problém odísť

Lučanský ešte počas verejného vypočutia povedal, že ak s ním nebude nový minister vnútra spokojný, nemá problém odísť z postu šéfa polície. „Myslím si, že všetko je vecou dohody. V prípade, že bude zmena politickej garnitúry, že nastane zmena na poste ministra vnútra, tak tak ako som deklaroval, ak dôjde k dohode medzi mnou a novým ministrom, nebudem sa brániť tomu, že z tejto funkcie odídem,“ povedal staronový šéf polície.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Prioritami je najmä zvýšenie dôveryhodnosti polície

Stabilizácia Policajného zboru a zvýšenie dôveryhodnosti polície sú prioritami staronového prezidenta Policajného zboru Milana Lučanského. „Chcel by som hlavne poďakovať za dôveru, ktorá mi bola vložená zo strany ministerky vnútra. Verím, že budem pokračovať v práci, ktorá bola začatá.“ Povedal to dnes po tom, ako ho ministerka vnútra Denisa Saková na základe výsledkov výberového konania vymenovala do funkcie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Všetky kroky, ktoré budem ako prezident Policajného zboru vykonávať, budú smerovať k týmto dvom prioritám,“ povedal Lučanský. Zároveň zopakoval, že v prípade nástupu nového ministra vnútra nevylučuje odchod z funkcie. „Všetko je vecou dohody,“ zdôraznil. Na otázku, či bude zasahovať do tímov, ktoré vyšetrujú napríklad kauzu Gorila alebo vraždu novinára Jána Kuciaka, povedal, že na to zatiaľ nemá dôvod, keďže majú jeho plnú dôveru.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Milan Lučanský nastúpil do policajného zboru v roku 1989. Od jeho nástupu pôsobil prevažne v oblasti kriminálnej polície. V roku 2004 nastúpil na úrad boja proti organizovanej kriminalite a v roku 2012 bol menovaný za 1. policajného viceprezidenta. O štyri roky neskôr pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie kontroly a inšpekčnej služby až do jeho vymenovania za dočasného policaného prezidenta v júni minulého roka.