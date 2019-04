Lučanský prehovoril o najväčších kauzách: Kováčikov keš, rozhovory s Vadalom aj pokusy Kočnera

BRATISLAVA - Súčasný prezident Milan Lučanský dnes na verejnom vypočutí uviedol, že dal preveriť dátové nosiče, ktorých obsahom by mal byť rozhovor medzi Antoninom Vadalom a Máriou Troškovou. Okrem iného povedal, že NAKA začala trestné stíhanie vo veci hotovosti, ktorú si vložil do banky špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Vyšetrovateľa prípadu vraždy Jána Kuciaka Petra Juhása by neodvolal. Myslí si, že Peter Šufliarsky je čestný prokurátor a pravda sa ukáže. Priznal, že sa ho v minulosti snažil Kočner kontaktovať.

Súčasný policajný prezident Milan Lučanský by v prípade svojho opätovného zvolenia zreorganizoval Národnú kriminálnu agentúru či nastavil v policajnom zbore novú personálnu politiku. Okrem toho dá preveriť nahrávky údajných telefonátov medzi Antoninom Vadalom a vtedajšou štátnou radkyňou Máriou Troškovou. Potvrdil, že NAKA začala trestné stíhanie vo veci hotovosti, ktorú vložil do banky Dušan Kováčik. Uviedol, že aj jeho sa snažil Marian Kočner v minulosti kontaktovať.

Úniky z osobného spisu šéfa tímu Kuciak preverím

Súčasný policajný prezident Milan Lučanský povedal, že sa bude pýtať na to ako unikli informácie z osobného spisu Juhása, ktoré sa týkajú aj jeho rodiny. Je a vždy bude proti takýmto únikom. „Vždy budem proti tomu, aby sa akékoľvek informácie o tom, kde je policajt zaradený, jeho osobné údaje, uniklo. Je mi dosť zvláštne, že sa dostane do osobného spisu a rieši také problémy,“ uviedol Lučanský s tým, že to je podnet na inšpekciu ministerstva vnútra. „Mali by zistiť a vyvodiť dôsledky, ako je možné dostať sa k takýmto informáciám a potom ich publikovať.“ Nemá vedomosť, odkiaľ tieto informácie unikli. Vo videu na internete ich zverejnil Martin Daňo, ktorý spolupracuje s obhajcom Mariana Kočnera Mandzákom.

Na únik informácií upozornil Gábro Grendel, člen branno-bezpečnostného výboru. „V uplynulých hodinách boli medializované informácie, ktoré vzbudzujú podozrenie, že niekto zbiera informácie na vyšetrovateľa Juhása. Niektoré z týchto informácií boli charakteru, ktoré môžu pochádzať z policajných zdrojov,“ upozornil Grendel. „Akékoľvek vonkajšie tlaky na výmenu šéfa vyšetrovacieho tímu vraždy Jána Kuciaka sú neprijateľné,“ zdôraznil Grendel.

Lučanský uviedol, že sa do budúcna nechystá a ani sa nikdy nechystal odvolať Petra Juhása z vyšetrovania prípadu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Nikdy nebudem odvolávať policajta, ktorý nezneužije svoje postavenie, môžem vás ubezpečiť, že ak pán Juhás bude postupovať v zmysle zákona, má moju plnú podporu a má môj obdiv, že pracuje tak ako pracuje,“ uviedol.

Kočner ma kontaktoval

Lučanský zopakoval, že aj jeho sa snažil Kočner kontaktovať. „Pokúšal sa. Už som to spomínal aj v relácii. Ale ja si s pánom Kočnerom netykám, nemám s ním vymenené číslo. Posledných desať rokov neviem, či som ho vôbec videl,“ odpovedal Lučanský na otázku, či sa v polícii vyšetruje lepšie, keď je za mrežami a či ho kontaktoval. „Kontaktoval ma cez rôznych známych, či sa stretneme, alebo nie. Viete, chodievam na veľa stretnutí, kde som konfrontovaný s takýmito ľuďmi. Resp. bol som a stretával som sa, bolo to vtedy, keď som to mal v popise svojej práce, že to mohlo niečomu pomôcť. Momentálne sa takýmto osobám stránim. Nielen pánovi Kočnerovi,“ povedal s tým, že dnes sa ťažko vysvetľuje aj náhodné stretnutie alebo to, že sa s niekým stretnete na plese.

V rámci SMS komunikácie medzi Petrom Šufliarskym a Kočnerom bol prípad postúpený na korupciu, aby sa zaoberala obsahom. „Ja stále verím Petrovi Šufliarskemu, že je to čestný a slušný prokurátor,“ povedal s tým, že Šufliarsky si písal s mnohými ľuďmi a vždy odpovedal všetkým a v rámci zákona. „Neverím tomu, že by sa Peter Šufliarsky zapredal a riešil nejaké veci a kauzy, ktoré sa týkali Mariana K.“ Lučanský verí, že aj v tomto prípade sa ukáže pravda.

NAKA začala trestné stíhanie vo veci Kováčika

NAKA začala trestné stíhanie vo veci hotovosti 204-tisíc eur, ktorú si v roku 2016 vložil do banky špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. „Prípad išiel do vyšetrovania. Keďže je to vo vyšetrovaní, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Môžem vám povedať, že u tých, u ktorých bola vykonaná kontrola, boli zistené zlyhania. Na základe nich budú vyvodené aj disciplinárne tresty.“ Po svojom vypočutí to novinárom potvrdil policajný prezident Milan Lučanský. Prípad sa podľa neho poriadne vyšetruje a nič sa nebude zametať pod koberec. Kováčik odmieta odstúpiť z funkcie.

Telefonáty medzi Vadalom a Troškovou preverím

Policajný šéf odpovedal aj na otázky o údajných nahrávkach telefonických rozhovorov medzi Antoninom Vadalom a vtedajšou štátnou radkyňou Máriou Troškovou, ktoré má z talianskej strany. „Vydal som pokyn, aby sme tieto skutočnosti preverili. Zrejme príde z našej prokuratúry žiadosť pre taliansku stranu o medzinárodnú právnu pomoc, aby sme mohli všetko preveriť a vyšetriť komplexne činnosť Antonina V. na Slovensku,“ odpovedal Lučanský.

„Sú nahrávky, ktoré poskytla talianska strana. Aj napriek tomu, že boli vyhodnotené v tíme, že sú neupotrebiteľné, tak zjavne sme to dali analyzovať a bude možnosť z nich vyextrahovať veci,“ povedal počas vypočúvania v parlamentnom brannobezpečnostnom výbore. Po vypočutí spresnil, že vyšetrovateľom boli poskytnuté „nejaké dátové nosiče“. „Keď boli vyšetrovatelia z tímu Kuciak v Taliansku, tak im boli poskytnuté nejaké dátové nosiče, ktoré boli z ich strany vyhodnotené ako problematické. Jednoducho, že sa nedajú načítať nejaké informácie, ktoré tam boli dané,“ povedal s tým, že sa čakalo, kým ich talianska strana pošle.

„Mám informáciu, že boli už poskytnuté inej časti, ktorá sa zaoberá dešifrovaním. Verím tomu, že tam budú informácie, ktoré budú použiteľné,“ dodal na adresu nahrávok. Lučanský doplnil, že už bolo začaté konanie vo veci. „Aby sme vyčistili celkovo činnosť pána Vadalu na území Slovenska. Cestou prokuratúry bude požiadané o medzinárodnú právnu pomoc. Povedal som, že to je už na nich, či to bude tak, že sa len vyžiadajú materiály od talianskych orgánov, alebo to bude aj osobné vypočutie a vyťaženie pána Vadalu v Taliansku. Nebránim sa tomu,“ vyhlásil Lučanský s tým, že akákoľvek trestná činnosť z toho vyplynie, bude riešená.

Aj v polícii sú čierne vrany

Milan Lučanský povedal, že aj v policajnom zbore sú ľudia, ktorí tam nepatria. Podľa neho to nevypoved len o stave polície. „Je len na nás a na orgánoch, ktoré ich dokážu eliminovať a odstaviť, aby v policajnom zbore neboli. Viem, že sa to vníma ťažko, ale sú to tie čierne vrany, ktoré robia hanbu v policajnom zbore.“ Lučanský nehovoril iba o NAKA, ale aj o iných súčastiach policajného zbrou. „Som presvedčený, že väčšina policajtov je slušných a poctivých.“

Problém s lustráciami

Lučanský poslancom predostrel svoj návrh riešenia aj pri problémoch s lustráciami, ktoré v súčasnosti nie je možné preukázať konkrétnemu policajtovi, ktorý ich vykonal. „Chcem zaviesť takzvaný elektronický služobný preukaz, aby sa musel v prípade akéhokoľvek lustrovania prihlásiť pod svojím menom,“ uviedol. Tým by sa podľa neho malo zabrániť zneužívaniu lustrácií záznamov a uľahčiť prípadné vyšetrovanie. „To podľa mňa na 99 percent odstráni tento problém, pretože v súčasnosti je ťažké niekomu dokázať, či niekoho lustroval oprávnene, alebo nie,“ povedal Lučanský.

Prezident PZ chce tiež jeden analytický operačný systém, ktorý by v budúcnosti tieto nezrovnalosti vylúčil. Pri lustráciách chce Lučanský navrhnúť aj sankcie za ich zneužívanie. Elektronickým služobným preukazom by sa podľa jeho slov policajt pri lustráciách prihlasoval, čím sa podľa neho uľahčí vyšetrovanie a dokazovanie. „Bude tam mať vstupy, obmedzenia, bude tam mať možnosti lustrácie,“ ozrejmil Lučanský.

Prioritou je reorganizovať NAKA

Lučanský má v pláne reorganizovať aj Národnú kriminálnu agentúru, ktorá v súčasnosti nefunguje podľa jeho predstáv a dlhodobo ju kritizoval. „Je potrebné zreorganizovať NAKA, ktorej organizačnú štruktúru som kritizoval. V tomto prípade je potrebné zaviesť teritoriálne riadenie, aby sme predchádzali problémom, že polícia nevie o organizovaných skupinách v rôznych krajoch,“ doplnil. Lučanský uviedol, že by takýto systém predišiel prípadom ako z východného Slovenska, kde sa zneužívali agrodotácie z prostriedkov Európskej únie.

Zároveň by chcel, aby došlo k užšej špecializácii v rámci finančného vyšetrovania či zaisťovania majetku v rámci trestných konaní. Podľa Lučanského by sa nemusela ekonomická trestná činnosť riešiť len tak, že budú ľudí zatvárať. „Aby sme im siahli aj na majetok. Tým, že niekoho uväzníme, je s tým veľa roboty a sú tam veľké náklady. Niektorí sa nedostanú ani do výkonu trestu, lebo majú zdravotné problémy a riešia to iným spôsobom a efekt a výsledok nie je žiadny. Akurát máme plné väzenia,“ povedal.

Personálny problém v polícii

Podľa Lučanského je v súčasnosti policajný zbor personálne poddimenzovaný, navyše policajti pre slabé podmienky odchádzajú. „S niektorými krokmi som začal už počas svojho dočasného pôsobenia na poste prezidenta. Policajný zbor je v súčasnosti značne poddimenzovaný, dobre viete, že máme problém s odchodom policajtov. Hlavným cieľom je preto zvýšiť atraktivitu policajného zboru a zvýšiť kvalitu aj tým, že sa bude riešiť v budúcnosti personálna a vzdelávacia problematika,“ povedal Lučanský na úvod vypočutia poslancom.

Súčasný šéf polície plánuje aj ďalšie zmeny. „Rád by som zaviedol zmeny aj v kariérnom raste, aby sa na určité posty dostávali policajti až po stanovených skúsenostiach a nemohli preskakovať niekoľko hodností alebo funkcií,“ dodal.

Lučanský dnes absolvoval verejné vypočutie pred poslancami Národnej rady SR o post šéfa polície. Parlamentný výbor dnes vypočuje ešte dvoch uchádzačov o post šéfa polície, banskobystrického policajného riaditeľa Ivana Piliara a policajného pridelenca v Prahe Ivana Ševčíka. O post šéfa policajnej inšpekcie sa uchádza Martin Krčmárik, ktorý momentálne pôsobí ako policajný viceprezident, súčasný šéf inšpekcie Adrián Szabó a jeho zástupca Robert Zaplatílek.