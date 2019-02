Na horách nafúkal a napadol nový sneh: Trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Vietor ho prefúkal do žľabov, kde vytvoril nebezpečné snehové vankúše a dosky. Nebezpečná situácia pretrváva vo vysokých polohách Vysokých Tatier nad 2 000 metrov nad morom najmä v severných a severovýchodných expozíciách. Na severných svahoch sa miestami v snehovej pokrývke nachádzajú aj kritické vrstvy hranatozrnného snehu. Lavíny sa tu môžu uvoľniť pri veľkom dodatočnom zaťažení na strmých svahoch nad 30°. Situácia sa bude vplyvom sneženia zhoršovať. Lavínové nebezpečenstvo zotrváva.

Na horách bolo dnes ráno zamračené, miestami so slabým snežením. Teplota vzduchu sa udržuje od mínus deväť stupňov Celzia do mínus dvoch stupňov Celzia. Na hrebeňoch fúkal silný vietor severozápadných smerov do 15 metrov za sekundu v nárazoch. Horské hrebene a rebrá najvyšších polôh sú často vyfúkané do tvrdého podkladu, kde sa nachádzajú snehové preveje zhoršujúce orientáciu a bezpečný pohyb v teréne.