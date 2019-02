Drucker prehovoril o úmysle založiť novú stranu: V politike chce viac normálnosti

"Prísť v správny čas s uceleným konceptom je, myslím, to správne," uviedol Drucker. Založenie strany zvažuje, lebo Slovensko a jeho ľudí má rád a chce prispieť k lepšiemu riadeniu krajiny. "Žijem v krásnej krajine a chcem tu aj zostať. Mám ju rád, aj našich ľudí a ak môžem a dokážem, chcem prispieť k lepšiemu a spravodlivejšiemu menežovaniu Slovenska," poznamenal.

Politických strán tu podľa neho pribúda každú chvíľu dosť a preto je zásadné, či môže byť ďalšia nová strana úspešná. "Verím, že áno, ak bude postavená na skutočných uveriteľných príbehoch ľudí, ktorí preukázali schopnosť riešiť problémy a nie o nich iba rozprávať," povedal.

Zdôrazňuje, že už nie je priestor pre rozdeľovanie spoločnosti. "Potrebujeme súdržnosť aj zmierenie. Trochu viac normálnosti, ľudskosti a spravodlivosti," doplnil. Politika je dnes podľa jeho slov iba o sebestrednosti. "Zaujať za akúkoľvek cenu. A väčšinou to je iba spôsobom zobrať si za rukojemníka človeka. Pobúriť ho, nahnevať a čakať, že sa za to ešte odvďačí uznaním. Neodvďačí. Zo zlého sa dobré nestane a toto nám predsa nemôže stačiť," myslí si Drucker.

S kým chce spolupracovať, nekonkretizoval. "Komunikujeme ľudia, ktorí máme ešte vôľu sa zapojiť aj do nie najlákavejšej oblasti a tou je politika, pretože cítime, že má zmysel niečo urobiť pre krajinu a ľudí. Aj my sme dostali mnoho šancí vďaka minulým generáciám a aspoň drobnú povinnosť to vrátiť späť máme mať," priblížil.

Slovensko je podľa jeho slov krásna krajina, treba však trochu viac normálnosti v politike a krajinu dobre viesť. "A to majú robiť tí, ktorí to vedia. Verím, že práve ľudia, či už starší, ale aj mladší, ktorí v živote už aj niečo pre Slovensko urobili, by sa dnes mali ešte významnejšie zapojiť, aj keď to pre mnohých znamená ešte väčšia strata súkromia a komfortu," doplnil.