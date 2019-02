Prezidenta si zo zahraničia poštou nezvolíte

„Vo voľbách prezidenta nie je možné voliť poštou. Voľba poštou je možná vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a pri referende,“ informoval tlačový odbor ministerstva vnútra, ktoré organizačne zastrešuje prípravy na voľby. Voliť pritom môžu občania s trvalým pobytom, ako aj občania bez trvalého pobytu na Slovensku, ak vo volebnej miestnosti predložia platný pas. Ministerstvo vnútra nemá k dispozícii údaje o počte Slovákov, ktorí by mohli voliť na pas. Občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, totiž nie sú evidovaní v obciach ani v registri obyvateľov.

Voliči s trvalým pobytom na Slovensku môžu využiť možnosť hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku, potrebujú si však na to vybaviť hlasovací preukaz. Prvé kolo volieb prezidenta bude 16. marca a prípadné druhé kolo sa uskutoční 30. marca. Podľa zákona prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Ak volič vie, že v deň hlasovania nebude v mieste svojho trvalého bydliska, môže obec, v ktorej má trvalý pobyt, požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. V žiadosti musí jasne uviesť, či žiada o vydanie hlasovacieho preukazu pre prvé kolo volieb, alebo aj pre druhé kolo volieb prezidenta. Požiadať sa dá o vydanie hlasovacieho preukazu pre obe kolá súčasne. Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu sa dá osobne, písomne aj elektronicky, alebo aj prostredníctvom splnomocnenej osoby. Osobne treba požiadať v úradných hodinách obce najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, teda pred 1. kolom volieb najneskôr 15. marca a pred 2. kolom volieb najneskôr 29. marca. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. V písomnej podobe treba dbať na to, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu dostala obec najneskôr 15 pracovných dní pred voľbami, teda pred 1. kolom volieb najneskôr 25. februára a pred druhým kolom najneskôr 11. marca. Rovnaké termíny platia aj pre doručenie žiadosti elektronickou poštou. E-mailovú adresu, na ktorú ju možno poslať, by mala obec zverejniť na svojej webstránke, respektíve na úradnej tabuli. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu. Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu môže za voliča aj ním splnomocnená osoba. Urobiť tak môže najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb a žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. Volič, ktorému vydali hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti, do ktorej patrí podľa svojho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Každý volič, teda občan SR, ktorý dosiahol vek aspoň 18 rokov, musí vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii. Pri občanoch s trvalým pobytom v SR na to slúži občiansky preukaz. Ak volič hlasuje mimo miesta svojho trvalého pobytu predloží spolu s občianskym preukazom aj hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia zoberie. Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenska, preukáže svoju totožnosť slovenským pasom a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Toto vyhlásenie nemusí byť úradne overené a jeho vzor možno nájsť na webstránke Ministerstva vnútra SR - http://www.minv.sk/?prezident-info1. Okrsková volebná komisia následne voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená i v jeho pase a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov.