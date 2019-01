Predpoveď počasia na najbližšie dni: Meteorológovia varujú, na TOTO si dávajte pozor!

PONDELOK

V chladnom vzduchu bude do strednej Európy od západu zasahovať výbežok vyššieho tlaku vzduchu, v ktorom sa nad Karpatmi osamostatní tlaková výš. Jasno až polooblačno, pri zväčšenej oblačnosti v noci ešte ojedinele slabé sneženie. Zrána výnimočne hmla alebo nízka oblačnosť. Na východe lokálne tvorba snehových jazykov. Najnižšia nočná teplota -5 až -12, v údoliach miestami -12 až -19 st. Najvyššia denná teplota -1 až +4, na severe miestami -6 až -1 st. Bezvetrie alebo slabý, na východe spočiatku severný vietor do 6 m/s (20 km/h).

Zdroj: Predpovede.sk

UTOROK

Malá, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť. Ojedinele - najmä na východe - sneženie alebo snehové prehánky. Zrána výnimočne hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota -6 až -13, v údoliach miestami -14 až -21 st. Najvyššia denná teplota -2 až +3, v Žilinskom kraji, na Horehroní, Spiši a na severovýchode väčšinou -7 až -2 st. Bezvetrie alebo slabý vietor.

Zdroj: Predpovede.sk

STREDA

V rozsiahlej brázde nízkeho tlaku vzduchu, siahajúcej zo severnej Európy nad Alpy a centrálne Stredomorie, sa nad Talianskom a Korzikou prehĺbi tlaková níž. Po jej prednej strane k nám od juhovýchodu až juhu postupne začne prúdiť teplejší a vlhkejší vzduch. Spočiatku prevažne malá, ojedinele aj nízka oblačnosť alebo hmla. Od juhu pribúdanie oblačnosti a ojedinele sneženie. Lokálne tvorba snehových jazykov. Najnižšia nočná teplota -7 až -14, v údoliach miestami -15 až -22 st. Najvyššia denná teplota -2 až +3, na severe väčšinou -7 až -2 st.

Zdroj: Predpovede.sk

ŠTVRTOK

Po okraji tlakovej níže so stredom nad Tyrhenským morom k nám od juhovýchodu až juhu bude prúdiť teplejší morský vzduch. Oblačno až zamračené, len ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Miestami sneženie alebo dážď so snehom, v nižších polohách aj dážď, lokálne s tvorbou poľadovice. Ojedinele ešte tvorba snehových jazykov. Najnižšia nočná teplota -2 až -7, v údoliach ojedinele, najmä na severe, aj okolo -10 st. Najvyššia denná teplota -4 až +2 st.

Zdroj: Predpovede.sk

PIATOK

Oblačno až zamračené, len ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Miestami sneženie alebo dážď so snehom, v nižších polohách aj dážď, lokálne s tvorbou poľadovice. Ojedinele tvorba snehových jazykov. Najnižšia nočná teplota -1 až -7 st. Najvyššia denná teplota -3 až +3 st.

Zdroj: Predpovede.sk

Pozor na výstrahy

SHMÚ varuje pred viacerými výstrahami. V pondelok je to výstraha prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov, ktorá platí pre Košický a Prešovský kraj. Ďalej je to výstraha druhého stupňa pred nízkymi teplotami v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji. V utorok platí už len výstraha pred nízkymi teplotami, a to v skorých ranných hodinách pre Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Prešovský a Žilinský kraj.