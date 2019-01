Slovensko čaká zimné peklo, týmto cestám sa vyhnite: Kolóny, nehody a uzatvorené úseky

Situácia na cestách sa začala komplikovať. Počasie zrejme prekvapilo viacerých vodičov. Na viacerých miestach sú nehody, kolóny a niektoré horské priechody sú v dôsledku nepriaznivého počasia uzatvorené. Informácie pochádzahú zo Zelenej vlny.

Kolóny a nehody na cestách

Horský priechod Makov je smerom do Česka uzatvorený pre nákladnú dopravu. Cez Donovaly môžu prechádzať len osobné vozidlá. Na severnom a východnom Slovensku je na väčšine ciest kašovitý sneh v hrúbke od 1 do 3 cm. Na mnohých miestach jazdu znepríjemňuje husté sneženie.

Nehody na cestách:

- za Spišským Podhradím smerom do Spišského Hrhova prejdete pre nehodu striedavo v jednom pruhu, rátajte so zdržaním

- medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou sa zrazili dve autá, cesta je ťažko prejazdná

NEHODA: medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou sa zrazili dve autá, cesta je podľa vás ťažko prejazdná pic.twitter.com/8pVOolUYHH — Zelená vlna (@zelenavlna) 2. ledna 2019

Kolóny sa tvoria na viacerých miestach:

- na výjazde z Ružomberka smerom do Žiliny sa zdržíte 15 minút

- na vjazde do Dolného Kubína smerom z Oravského Podzámku sa zdržíte 20 minút

- na ceste pod Strečnom je mierne spomalená doprava, kolóny sa tvoria na úseku približne 2 kilometre

- za Ivachnovou smerom do Ružomberka sa tvoria kolóny, zdržíte sa 30 minút

- cesta medzi Štrbou a Šuňavou je pre zlú zjazdnosť uzatvorená

- na trase z Popradu do Ružomberka (cca 90 km) sa zdržíte 1 h 45 min

Výstrahy na území Slovenska

Vietor hrozí aj na iných miestach Slovenska. SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa pred vetrom vo všetkých okresoch Bratislavského a Trnavského kraja, a tiež niektorých okresoch Nitrianskeho kraja. Tieto výstrahy platia do 15.00. V okresoch Brezno a Banská Bystrica sa v stredu môžu vyskytnúť aj snehové jazyky a záveje. Tie hrozia aj v okrese Spišská Nová Ves a vo viacerých okresoch Prešovského a Žilinského kraja. Pred snežením SHMÚ varuje v Žilinskom kraji a niektorých okresoch Prešovského kraja.

Zdroj: SHMÚ

Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke informuje, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Upozorňuje však, že na cestách v okrese Komárno je poľadovica, na horskom priechode Besník sa vytvárajú snehové jazyky a v okresoch Žilina, Čadca a Liptovský Mikuláš silné sneženie obmedzuje dohľadnosť na 100 m.

Osobné autá už môžu premávať cez Donovaly bez obmedzení

Horský priechod Donovaly je už prejazdný pre osobné autá bez obmedzení. Skoro ráno ho pre husté sneženie uzatvorila polícia. Pre nákladné autá je však naďalej uzatvorený. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. Bez obmedzení je už prejazdný aj horský priechod Šturec, ktorý bol od skorého rána uzatvorený pre nákladné vozidlá dlhšie ako desať metrov.

Na Gemeri je na viacerých cestách čerstvý sneh

Po nočnom snežení na Gemeri zostal na niektorých úsekoch ciest v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava čerstvý sneh. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) prostredníctvom svojej internetovej stránky zjazdnost.sk.

V Rimavskosobotskom okrese musia vodiči rátať s čerstvým snehom hrubým dva centimetre na horskom priechode Zbojská nad Tisovcom. Rovnaké snehové podmienky cestári hlásia aj na ceste II/531 od sedla Dielik nad Tisovcom po hranicu okresov Revúca/Brezno.

V Rožňavskom okrese je čerstvý sneh hrubý jeden centimeter miestami na väčšine sledovaných úsekoch ciest prvej a druhej triedy. Takáto snehová pokrývka je miestami aj na hlavnom južnom ťahu na cestách R2 a I/16 v úseku od Bátky v Rimavskosobotskom okrese až po Jablonov nad Turňou v Rožňavskom okrese.

Najviac snehu v hrúbke troch centimetrov je podľa cestárov na ceste II/549 v úseku Krásnohorské podhradie – Úhornianske sedlo. Ako však upozorňuje SSC, tento úsek je uzavretý pre všetku dopravu a v zime neudržiavaný.

Vo Vysokých a Západných Tatrách je zvýšená lavínová hrozba

Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice aktuálne prevláda vo Vysokých a Západných Tatrách. Vo Veľkej, Malej Fatre a Nízkych Tatrách platí mierna hrozba, druhý stupeň. V stredu o tom informoval Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).

Nový vetrom previaty sneh spôsobuje vo Vysokých a Západných Tatrách zvyšovanie veľmi lokálnej lavínovej hrozby. "Viaže sa najmä na záveterné svahy, žľaby a terénne pasce, svahy pod sedlami južných, juhovýchodných a východných orientácií. V týchto miestach je nový sneh sfúkaný do dosiek a vankúšov. Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch," upozornil Sedlák.

Dodal, že v Nízkych Tatrách a Fatrách je možné uvoľniť lavínu na strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení, akým je napríklad pád alebo skok lyžiara, či peší výstup skupiny na svahu. Ráno prevládalo na horách oblačné počasie so snežením vo všetkých polohách. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 15 na vrcholoch do mínus šesť stupňov Celzia v stredných polohách. Fúkal silný severozápadný vietor s rýchlosťou na hrebeňoch v nárazoch do 100 kilometrov za hodinu. Počas dňa očakáva HZS silný vietor a sneženie.

