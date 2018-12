Cestári upozorňujú na zníženú dohľadnosť na cestách: Meteorológovia zase na poľadovicu

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Na zníženú dohľadnosť len do 50 metrov si v piatok podvečer musia dať pozor vodiči v okolí Banskej Štiavnice. Dohľadnosť do 100 m je v lokalitách Lipany, Záborské a do 200 m v lokalitách Rimavská Sobota, Nitrianske Rudno, Bertotovce, Široké, Lučenec a Fričovce. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.