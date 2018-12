Predpoveď sa naplnila: FOTO Sneží na celom Slovensku, pár hodín pred Vianocami sa všetko zmení

BRATISLAVA – Predpovedné modely očakávajú, že počas dneška bude na viacerých miestach Slovenska snežiť. Padanie vločiek nebude intenzívne, no vyskytne sa na takmer celom území. No a ako už meteorológovia avizovali, pred Vianocami nás čaká výraznejšie oteplenie. V nedeľu bude okolo 9 stupňov, pričom na Štedrý deň by malo byť ešte teplejšie.

Táto mapa zobrazuje čerstvý sneh.

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len SHMÚ) vysvetľujú, že do strednej Európy od severozápadu zasahuje brázda nízkeho tlaku vzduchu. S ňou spojený oklúzny front postupuje našou oblasťou ďalej na východ.

Snežiť začne najskôr v západnej polovici Slovenska, postupne sa sneženie presunie aj nad východnú polovicu. Celková výška nového snehu sa bude pohybovať od 1 do 5 centimetrov. Sneženie začne ustávať večer a postupne očakávame zamračené počasie.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou tak platí pre celé Slovensko. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako doprava, pohyb osôb či infraštruktúra. Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje SHMÚ.

Piatok

V silnejúcom západnom prúdení bude cez strednú Európu postupovať okludujúci frontálny systém spojený s brázdou nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa z britských ostrovov presunie nad Severné more.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou tak platí pre celé Slovensko. Na piatok bola navyše vydaná aj výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. V polohách nad približne 1500 m n. m. sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km/h. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ píše ústav.

Zdroj: SHMÚ

Bude oblačno až zamračené. Na viacerých miestach slabé sneženie, v nižších polohách miestami aj dážď so snehom alebo dážď, najmä na západe. Najnižšia nočná teplota -1 až -6 stupňov, pri zmenšenej oblačnosti aj chladnejšie. Najvyššia denná teplota -3 až +2, ojedinele najmä na juhozápade, Hornej Orave a Hornom Spiši aj do 6 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor 5 až 25 km/h, na západe a severe miestami aj silnejší. Na horách sa očakáva silný až búrlivý vietor. Na hrebeňoch Tatier postupne víchrica.

Sobota

Okludujúci frontálny systém spojený s tlakovou nížou, ktorá sa prehĺbi nad Severným morom a postúpi až nad Bielorusko, prejde cez našu oblasť ďalej na východ.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Výstraha 1. stupňa pred poľadovicou je vydaná do soboty do 12. hodiny. Výstraha pred vetrom na horách je vydaná do nedele do šiestej hodiny rannej.

Zdroj: SHMÚ

Opäť oblačno až zamračené, cez deň sa na západe a juhu vyskytne aj čiastočne zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach sneženie alebo dážď so snehom, v nižších a stredných polohách od západu postupne prevažne dážď. Najnižšia nočná teplota +3 až -2 stupne, len ojedinele aj chladnejšie. Najvyššia denná teplota 2 až 7, na západe 7 až 12 stupňov. Fúkať bude prevažne juhozápadný, na západe k večeru až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, v nárazoch miestami okolo 50 km/h. Na horách prudký vietor až víchrica.

Nedeľa

Po zadnej strane tlakovej níže, ktorej stred sa presunie z Bieloruska nad západné Rusko, k nám bude od severozápadu prechodne prúdiť relatívne chladnejší morský vzduch.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Oblačno až zamračené, spočiatku aj zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä v severnej polovici, prehánky alebo dážď, od stredných polôh zrážky snehové. Spočiatku veterno. Najnižšia nočná teplota +3 až -2, na západe okolo 5 stupňov. Najvyššia denná teplota 2 až 7, na juhu západného a stredného Slovenska väčšinou okolo 9 stupňov.