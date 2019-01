Mimoriadna situácia na FOTO: Vodiči bojujú s kalamitou na cestách, napadlo vyše 80 cm snehu!

Situáciu podľa neho nezľahčujú ani odstavené autá turistov, ktorí prišli do oblasti lyžovať. Tie vytvárajú barikády na obecných cestách, ktoré sa preto nedajú upraviť. „Upchala sa nám aj hlavná cesta cez obec smerom na Poľsko, sú tu dokonca aj odstavené kamióny, ktoré tu nemajú čo robiť, autá sa šmýkajú, komplikuje nám to aj zásobovanie,“ doplnil starosta. Vyzval všetkých obyvateľov, aby pomohli turistom tieto autá odstrániť, to sa čiastočne podarilo nadránom. "Zostáva nám ešte asi kilometer cesty sprejazdniť, ale momentálne si s tým nevieme dať rady. Je tu množstvo snehu, je to schodné, ale cesta sa zužuje, pretože už nemáme kde tie masy odhŕňať, čo nám veľmi komplikuje život. Preto sme aj vyhlásili mimoriadnu situáciu,“ zdôvodnil Bekeš. Problémy sú podľa neho v rámci celej obce, najvážnejšia situácia je však v odľahlejších častiach.

V oblasti platí výstraha 2. stupňa pred snežením a silným vetrom aj na štvrtok, takže mimoriadna situácia v Ždiari potrvá, až kým sa počasie neupokojí. „Pre tých turistov, ktorí u nás teraz sú, je to určite zážitok, pretože tu panuje naozaj pravé zimné počasie. Pre nás to jednoduché nie je, ale to je život na horách,“ konštatoval starosta. Zo snehovej nádielky sa tešia aj v miestnych lyžiarskych strediskách. „Odhadujem, že od stredy napadlo aj pol metra snehu, takže nám to vyhovuje. Čím viac snehu, tým lepšie zjazdovky,“ dodal šéf strediska Ždiar - Strednica Marián Bekeš.

Sneh v Bratislave a meškanie MHD

Husté sneženie spôsobilo meškanie liniek MHD v centrálnej mestskej oblasti, na príjazdových a výjazdových cestných komunikáciách od 10 do 20 minút. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojej webovej stránke.

"Problematické sú úseky v kopcovitých terénoch mesta: Lamač, Koliba, Dlhé diely, Agátová – spojenie do Devínskej Novej Vsi, Búdková cesta smerom na hrad,” špecifikuje DPB, ktorý v tejto súvislosti vyhlásil celomestský zásah na čistenie a solenie zastávok, obratísk a vozovní MHD.

V Lamači skončil autobus MHD mimo vozovky

“V nočných hodinách budú zabezpečené námrazové vozidlá pre zabezpečenie zjazdností tratí MHD a trakčného vedenia,” uzavrel dopravný podnik hlavného mesta.

Pre nepriaznivé počasie nepremávajú niektoré linky mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, iné boli odklonené.

"Aktuálne nepremávajú linky 20, 23, 26, 36, 123 na Agátovej ulici v stúpaní pred železničným podjazdom pre neprejazdnosť cesty," informoval portál imhd.sk. Odklonené boli linky 20 a 26, a to na obchádzkovú trasu cez Lamač. Portál doplnil, že linka 20 zachádza aj k Technickému sklu. Na linkách 23 a 123 je obmedzená premávka iba medzi Lamačom, Bory Mall a Volkswagenom. Linka 36 nepremáva vôbec.

V Lamači od Vrančovičovej cez Podháj na konečnú Lamač pre nezjazdnosť ciest nepremávajú autobusy liniek 23, 30, 63 a 123. "Autobusy sa otáčajú na kruhovej križovatke na Hodonínskej za Lamačom," ozrejmil portál.

Pre nezjazdnosť komunikácií nepremáva ani linka 33 na Dlhých dieloch. Využiť je možné autobusovú linku 32. Od 13.00 h už nepremáva ani trolejbusová linka 207 v smere od zastávky Lovinského k hradu a do centra mesta. "Pre uviaznutie trolejbusov v tomto úseku linka 207 nepremáva vôbec. Rovnako už nepremáva ani linka 64 v celom úseku svojej trasy," uviedol portál imhd.sk.

Tatranské cesty sú na tom veľmi zle

"Za uplynulých 24 hodín napadlo do 30 centimetrov nového snehu a sneženie je sprevádzané silným vetrom, čo spôsobuje okamžité zafúkavanie ciest a tvorbu snehových jazykov a závejov,“ priblížil riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla s tým, že za 24 hodín cestári v regióne prepluhovali takmer 6000 kilometrov ciest, 1400 kilometrov posypali kamenivom a 1800 kilometrov upravili soľou. Vo výkone bolo 21 mechanizmov, ktoré ostávajú v teréne aj naďalej, keďže nepriaznivé počasie pretrváva.

„Očakávame, že so snehom a vetrom budeme bojovať počas celého dňa aj noci. Podľa predpovede sa počasie upokojí až v piatok 4. januára v ranných hodinách,“ doplnil Barilla. Na mnohých miestach podľa neho dochádza k zafúkavaniu vozovky a je problém tieto cesty udržať prejazdné. „Cesta medzi Štrbou a Šuňavou, ktorú sme uzatvorili v stredu (2.1.) ráno pre zafúkanie, je naďalej neprejazdná, sprejazdníme ju až, keď sa počasie upokojí a budeme môcť nasadiť frézu,“ dodal Barilla.

Najväčšie problémy sú podľa neho na cestách Poprad – Starý Smokovec, Poprad – Veľký Slavkov – Nová Lesná, Poprad – Spišský Štvrtok, Veľká Lomnica – Stará Lesná, v Kežmarskom okrese najmä na cestách Kežmarok – Stráne pod Tatrami, Kežmarok – Mlynčeky, Spišská Belá – Tatranská Kotlina a Slovenská Ves – Výborná – Lendak. „V okrese Levoča sú to hlavne úseky medzi Levočou a horským priechodom Branisko, tak isto smerom na Nemešany, Levočské vrchy, a tiež smerom na Uložu, Vyšné a Nižné Repaše a Olšavicu,“ doplnil Barilla.

Napadlo vyše 80 cm snehu

Na viacerých miestach na severe Slovenska snehová nádielka dosahuje 30, miestami aj 80 centimetrov (cm). Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého má husté sneženie pokračovať.

Najviac snehu - 84 cm meteorológovia namerali v Oravskej Lesnej. Sú však presvedčení, že na Kysuciach a Orave môžu byť aj lokality, kde nasnežilo viac. Väčšie úhrny zrážok zaznamenali napríklad v Oravskej Polhore, kde však nemajú zariadenie na meranie hrúbky snehovej pokrývky. Podľa portálu imeteo.sk v Oravskej Lesnej husto sneží už dva dni bez prestávky. "V obci sú však obyvatelia na nádielky snehu zvyknutí a vedia sa s ním popasovať. Aj napriek masám nového snehu sú cesty odhrnuté a sprístupnené sú takmer všetky ulice," opisuje portál. Kalamitný stav tam zatiaľ nevyhlásili.

Podobná meteorologická situácia bude podľa SHMÚ pretrvávať. Treba sa preto pripraviť na ďalšiu snehovú nádielku, predovšetkým na severe. V tejto súvislosti vydal ústav pre viacero severných okresov výstrahu pred snežením. Platiť má do 18. h.

Mimoriadna situácia v Žilinskom kraji

Mimoriadnu situáciu v súvislosti so snehovými prehánkami vyhlásili v uplynulých hodinách celkom v 12 obciach na území Žilinského kraja. Ide najmä o samosprávy z regiónov Oravy, Kysúc a z okresu Žilina. Informácie poskytol vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý. Snehová kalamita zastihla najmä obce v okrese Námestovo, celkovo až osem z nich. Konkrétne ide o Mútne, Oravskú Lesnú, Oravské Veselé, Oravskú Polhoru, Sihelné, Rabču, Novoť a Zubrohlavu. V okrese Žilina vyhlásili mimoriadnu situáciu obce Lutiše, Belá a Terchová. Na Kysuciach majú najväčšie ťažkosti so snehom v Skalitom.

Riaditeľ závodu Orava Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) Jozef Oršuliak informoval, že v Námestove aktuálne zasadá k obecným cestám krízový štáb. „V teréne sú momentálne všetky dostupné vozidlá, ktoré máme. Cesty v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo sú zjazdné. Cesty prvej triedy a rýchlostné komunikácie sú viac-menej mokré. Na cestách druhých a tretích tried je kašovitá vrstva snehu do piatich centimetrov,“ priblížil. Mierne problémy sú podľa Oršuliaka na horskom priechode Príslop, ale napríklad aj na hornej Orave – v Mútnom či Sihelnom. „Na horských priechodoch fúka, stále sneží, pracujeme nonstop. Nočná zmena zostáva na dennú, denná na nočnú,“ dodal.

Zjazdnosť ciest

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, okrem úsekov D1 Dubná skala - Martin - Turany, D1 Ivachnová - Štrba, D1 Matejovce - Jánovce, D3 Svrčinovec - Poľana - Skalité, úseku R3 Trstená - Tvrdošín, R3 Sedliacka Dubová - Široká a R3 obchvat Hornej Štubne, kde je na vozovkách vrstva čerstvého až kašovitého snehu do troch centimetrov, informuje Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke www.zjazdnost.sk.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek západného a južnej časti stredného a východného Slovenska je prevažne suchý až mokrý. Na severe stredného a východného Slovenska vozovky sú prevažne pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jeden až päť centimetrov. V okolí Námestova, Trstenej, Popradu a Starej Ľubovne je na vozovkách sneh hrúbky päť až desať centimetrov.

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre, na HP Huty a Makov hrúbky štyri až päť a na HP Podspády je čerstvý sneh hrúbky päť až desať centimetrov. HP Ďurďošík, Dargov, Havran, Pezinská Baba, Látky-Prašivá, Soroška, Biela Hora, Skýcov a Chorepa majú povrch vozoviek vlhký až mokrý.

Horský priechod Donovaly na ceste I/59 je od 13:11 prejazdný aj pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Zo strany Banskej Bystrice je uzavretý horský priechod Šturec na ceste I/14 pre vozidlá nad 10 metrov. V okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa sa na cestách pre silný vietor a sneženie vytvárajú snehové jazyky a záveje. Na ceste I/18 medzi Východnou a Važcom, na ceste I/72 na HP Čertovici, na ceste II/529 a na HP Besník sa vytvárajú snehové jazyky.

Pre silné sneženie a vietor je uzatvorená cesta č. III/3061 Štrba - Šuňava. Pre silné sneženie je znížená dohľadnosť do 100 m v lokalitách Turany, Horelica, Svrčinovec, Šibenik, Brodno, Vrútky, Skalité, Pastierske, Čierne-Polesie, Spišský Hrhov, Čadca, Štrba, Tatranská Štrba a do 200 m je dohľadnosť v lokalitách Námestovo, Šturec, Donovaly. Cesta II/584 úsek Srdiečko - Bystrá je prejazdná so snehovými reťazami. Pre vozidlá nad desať metrov sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), HP Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), HP Šútovce (cesta III/1774). HP Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t. Cesty II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie a III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576) sú uzatvorené pre všetku dopravu - cesty sú v zime neudržiavané.

Horská záchranná služba neodporúča pre počasie aktivity v horách

Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov horských oblastí, aby vzhľadom na pretrvávajúce mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zvážili všetky svoje aktivity v horskom a vysokohorskom prostredí. Šéf HZS Jozef Janiga uviedol, že počas uplynulých dní a najmä v noci zo stredy (2.1.) na štvrtok napadlo v horách množstvo snehu a najmä v polohách nad 1500 metrov nad morom prevláda silný vietor. Ten môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 38 až 44 metrov za sekundu.

Vplyvom snehových prehánok a silného vetra vo Vysokých a Západných Tatrách stúplo vo štvrtok popoludní lavínové nebezpečenstvo na veľké, štvrtý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných pohoriach zatiaľ platí zvýšená lavínová hrozba, tretí stupeň. Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby informoval, že počas posledného a stále pretrvávajúceho sneženia napadlo vo Vysokých a Západných Tatrách do 80 centimetrov snehu.

"Nový vetrom previaty sneh spôsobuje zvyšovanie lavínového nebezpečenstva. Viaže sa najmä na záveterné svahy, žľaby a terénne pasce, svahy pod sedlami južných, juhovýchodných a východných orientácií. V týchto miestach je nový sneh sfúkaný do dosiek a vankúšov," uviedol s tým, že v niektorých prípadoch sa predpokladajú stredné a výnimočne aj veľké spontánne lavíny.

Nový vetrom previaty sneh sa viaže najmä na záveterné svahy, žľaby a terénne pasce, svahy pod sedlami južných, juhovýchodných a východných orientácií. Vo Veľkej a Malej Fatre i v Nízkych Tatrách bolo mierne lavínové nebezpečenstvo, jeho tendencia je však vplyvom sneženia a silného vetra stúpajúca a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

"Treba sa pripraviť aj na to, že teploty sa vo vysokohorskom prostredí pohybujú miestami až okolo mínus 20 stupňov Celzia, pričom vplyvom tohto vetra pocitová teplota môže byť ešte výrazne nižšia. Okrem toho chodníky veľmi rýchlo zafúkava, čiže pri zníženej viditeľnosti je veľmi ľahké stratiť orientáciu a v tomto počasí stratiť sa v horách, môže mať naozaj fatálne následky," konštatoval šéf HZS. Vzhľadom na prognózu počasia a podmienky v teréne preto horskí záchranári túry do vysokohorského prostredia neodporúčajú, ľudia by sa mali pohybovať skôr v intravilánoch a nižších polohách.