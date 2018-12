Okresný šéf kotlebovcov si dal odstrániť hákový kríž z hrude: Bola to vraj mladícka nerozvážnosť

Z jeho strany išlo o mladícku nerozvážnosť a tetovanie ľutuje. Povedal to dnes v reakcii na medializované fotografie, na ktorých je na pláži s nacistickým železným krížom vytetovaným na hrudi, v strede kríža vidno aj malý hákový kríž. Fotky zverejnil Ján Benčík na svojom blogu. Propagácia nacistických symbolov je trestným činom.

Zdroj: Facebook/Ján Benčík

„Tieto tetovania sú už dávno neaktuálne. Vznikli zhruba pred desiatimi rokmi. Mrzí ma, že som si ich dal niekedy spraviť, bolo to z mladíckej nerozvážnosti, z nejakej recesie, možno z nejakej frajeriny pred dievčatami, proste bola taká doba. V tej dobe som bol iný človek,“ povedal Jakubík na tlačovej besede v Ivanke pri Nitre. Ako dodal, tetovanie mal „nejaký rok – dva“. V čase, keď vstupoval do ĽSNS, ich už nemal a strana nemohla vedieť, že ich v minulosti vôbec mal. „Čiže spájať ĽSNS s nejakými prvkami neonacizmu a podobne je absolútny nezmysel,“ prehlásil.

Podpredseda strany Milan Uhrík prízvukoval, že o Jakubíkových tetovaniach v strane nevedeli. Ako povedal, „pri prijímaní členov ich nevyzliekame“ a „na rozdiel od SNS sa nechodíme spolu kúpať nahí do víriviek.“ Dodal, že takéto tetovania im „samozrejme vadia“, pretože to strane nerobí dobré meno. „ĽSNS sa výrazne a zásadne dištancuje od akéhokoľvek spájania s fašizmom, nacizmom alebo podobnými extrémistickými ideológiami,“ povedal Uhrík. Následne citoval pasáž z Biblie o tom, že bratovi, ktorý sa voči tebe previní, treba odpustiť nie sedemkrát, ale 77-krát. Médiám adresoval, že radšej by sa mali „vŕtať“ v drogových závislostiach niektorých politikov.