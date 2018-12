VIDEO V Banskej Bystrici sa extrémne šmýka, ľudia sa s tým popasovali po svojom

Taxikár dostal na zamrznutej ceste menší šmyk a skončil na úplne inom mieste, než plánoval. Našťastie sa nestalo nič vážne a pomocnú ruku mu podal kolega Filip s priateľkou Jankou, ktorí boli neďaleko. "No bohužiaľ, do kopca to bez soli nešlo," opísala Janka vtipnú situáciu, ktorá sa odohrala v Banskej Bystrici. O video sa podelili na sociálnej sieti, kde aj mnoho iných vodičov upozorňovalo na to, že sa šmýka dokonca aj cestárom.

Na facebookovej stránke banskobystrického dopravného servisu počas dňa pribúdali nahnevané reakcie, neskôr sa pridali aj vtipy, ktoré komentovali celú situáciu. "Po R1 sa presúva mužstvo HC05 do Zvolena na zápas. Vo výstroji a na korčuliach," napísal jeden z komentujúcich.

Aj napriek tomu, že Slovákov ani v takýchto chvíľach neopustil humor, situácia skutočne nebola ružová. Polícia upozorňovala na silnú poľadovicu už od skorých ranných hodín. Šmýka sa najmä v okresoch Zvolen, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica a Brezno.

„Do 14. hodiny sme v Banskobystrickom kraji zaevidovali osem dopravných nehôd a 41 škodových udalostí,“ informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Najviac ich podľa jej slov bolo v okrese Banská Bastrica, Brezno a Zvolen. „V okrese Banská Bystrica bolo z celého počtu evidovaných 25 škodových udalostí a tri dopravné nehody,“ doplnila v čase krátko pred 15. hodinou.

Zdroj: Facebook/Dopravný servis - okres Banská Bystrica Zvolen/R.K.

Na záver dodala, že nepriaznivá situácia na cestách stále pretrváva, a keďže podľa predpovedí meteorológov má pokračovať aj počas nasledujúceho dňa, polícia žiada vodičov, aby jazdili opatrne a prispôsobili rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky.

Nedeľu poznačila tragédia

Pravdepodobne následkom poľadovice však v nedeľu dopoludnia vyhasol život 28-ročného vodiča. Jeho traja spolujazdci vyviazli so zraneniami, jeden je naďalej vo vážnom stave. Nešťastie sa odohralo neďaleko Žiaru nad Hronom v Bartošovej Lehôtke.

"Tridsaťpäťročný vodič macedónskeho kamióna neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky. Po prejdení miernej zákruty na zľadovatelej ceste dostal s vozidlom šmyk, skrížil sa mu náves, do ktorého narazila dodávka Renault," upresnila okolnosti nešťastia hovorkyňa.

Meteorológovia SHMÚ v súvislosti s poľadovicou vydali výstrahu pre celé Slovensko. Varovanie druhého stupňa vydali pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Zvolen. Nebezpečenstvo tvorby námrazy a poľadovice má v týchto okresoch pretrvávať až do 13. hodiny v pondelok 3. decembra.