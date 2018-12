VIDEO Zrážka dodávky a kamióna pri Žiari nad Hronom: Traja zranení, jeden mŕtvy

Na mieste nehody v týchto chvíľach zasahujú všetky záchranné zložky. Banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová informovala, že o život prišla jedna osoba, zranenia utrpeli traja ľudia. Zraziť sa podľa jej slov mali dodávka a kamión.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová ozrejmila, že ku kolízii došlo približne okolo 10. hodiny doobeda. "Hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a momentálne vykonávajú na vozidlách protipožiarne opatrenia," dodala.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Úsek je neprejazdný

Dopravný servis RTVS Zelená vlna na sociálnej sieti hlási, že úsek na trase Bartošova Lehôtka - Kremnica je momentálne neprejazdný. O obchádzkovej trase informujú na mieste policajné hliadky.

#NEHODA Na trase Bartošova Lehôtka - Kremnica, úsek je neprejazdný. — Zelená vlna (@zelenavlna) 2. decembra 2018

Či sa pod kolíziu podpísala poľadovica, pred ktorou na nedeľu varovala polícia aj meteorológovia, nateraz nie je známe. Vzhľadom na aktuálne podmienky to však môže byť najpravdepodobnejšou príčinou nehody. Na cestách banskobystrického kraja sa mimoriadne šmýka a hlásia viacero nehôd, polícia preto vyzýva k opatrnosti.

Na výjazde z Banskej Bystrice - Rakytoviec v smere na Badín skončil mimo cesty aj autobus, ďalší autobus dostal šmyk na Magurskej v Banskej Bystrici, blokoval dva pruhy.

#NEHODA Na výjazde z Banskej Bystrice - Rakytoviec smerom na Badín skočnil autobus mimo cesty, prejdete striedavo v jednom pruhu. pic.twitter.com/FM9IkIiWlL — Zelená vlna (@zelenavlna) 2. decembra 2018

Na sociálnych sieťach vodiči informujú o desiatkach ťukancov, na ceste majú podľa ich slov problémy dokonca aj posypové vozidlá.

Slovenský hydrometeorologický ústav dokonca rozšíril výstrahu pred poľadovicou, ktorá ešte ráno neplatila pre celé naše územie. Pre stredné Slovensko dokonca platí 2. stupeň, ktorý by mal trvať do 3. decembra do 13. hodiny.

Zdroj: Reprofoto/SHMÚ

Správu budeme aktualizovať.