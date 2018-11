FOTO Bratislava sa ponorila do vianočnej nálady: Na námestí už stojí krásny stromček

Uviedla to hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer s tým, že strom vyzdobia tesne pred otvorením mestských vianočných trhov, ktoré sa začnú 23. novembra a potrvajú do 22. decembra. Mesto muselo doviezť a nainštalovať vianočný stromček v predstihu, pretože tento rok sa začnú Staromestské vianočné trhy na susednom Hviezdoslavovom námestí o niečo skôr ako tie mestské, a to 16. novembra. Mesto by tak v neskoršom termíne nedokázalo prepraviť strom na Hlavné námestie.

Zdroj: mesto Bratislava