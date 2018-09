Ľubo to natrel turistom, ktorí mu ležia v krku: Povinné ČÍTANIE pre všetkých selfičkárov v Tatrách!

BRATISLAVA - Nie je turista ako turista. Sú isté zásady, ktoré by sa mali na horách dodržiavať, no mnohým z nás nič nehovoria. Niektorí chodia na turistiku len kvôli pekným selfie fotkám, aby sa nimi potom mohli pochváliť na sociálnych sieťach. Ľubovi už došla trpezlivosť a takýmto ľuďom bez servítky povedal, čo si o nich myslí.

"Kopla ma múza a rozhodol som sa konečne napísať, ako sa (ne)správať v Tatrách. Takže turisti, kvázy turisti a selfičkári," týmito slovami začína svoje usmernenie (amatérskym) turistom na facebookovej stránke Turistika na Slovensku Ľubo.

V prvom rade upozorňuje na to, že po chodníkoch sa chodí vždy vpravo, nie štyria vedľa seba. Keď stretnete nosiča, nemáte si ho fotiť a zavadzať mu tak, ale je potrebné sa mu vyhnúť. Na chrbte má totiž náklad vážiaci asi toľko, koľko vážite vy sami. "Nerobte to ako Jerry z neviem odkiaľ, keď sa nechcel uhnúť môjmu kamarátovi, lebo si so svojou adolescentnou frajerko robil ten najlepší 156. záber a povedal mu, nech čaká. Keby si to povedal mne, je*nem ťa cepínom po krížoch." Ľubo nechce nikoho kritizovať, len chce, aby ľudia začali na horách už premýšľať. "Nie ste tam sami, aj ostatní si to chcú užiť," dodáva.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Drvivá väčšina užívateľov sa s Ľubovým postrehom stotožňuje a pridáva svoje zážitky s turistami, ktorí sa nevedia vpratať do kože. "Súhlasím, niektorí ľudia chodia vedľa seba a nie sú schopní sa uhnúť. Raz sa mi stalo, že som sa uhol ja a urobil som krok do prázdna. Z 15 rehotajúcich sa ľudí mi pomáhal jeden a moja manželka. Keď ma vytiahli, niekto z tých vysmiatych skonštatoval: "Hezké divadlo pro kolemjdoucí"," pridal sa Pavol.