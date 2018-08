Problémová kozmetika: FOTO Hygienik varuje pred nebezpečnými výrobkami na telo, ruky preč

Červená farba na tetovanie

Za nebezpečnú bola označená červená farba na tetovanie Bright Red od značky Intenze. Číslo výrobnej dávky je SS258. Krajinou pôvodu je USA. Produkt vyrába americká spoločnosť Intenze Products Inc. Farba sa predáva v 30-mililitrovej plastovej fľaštičke.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas varuje, že vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo pre bárium (62 mg/kg -1), ortuť (0,32 mg/kg -1) a kadmium (0,62 mg/kg -1).

Oranžová farba na tetovanie

Nevyhovela ani oranžová farba na tetovanie Bright Orange od značky Eternal Ink. Ide o výrobnú dávku E081. Krajinou pôvodu je USA. Výrobcom je americká spoločnosť Eternal Ink, Inc. Farba sa predáva v 30-mililitrovej plastovej fľaštičke.

Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo pre bárium (75 mg/kg -1) a olovo (14,7 mg/kg -1).

Čierna farba na tetovanie

Mikas upozorňuje aj na čiernu farbu na tetovanie Black Sabbath od značky World Famous tattoo ink. Číslo výrobnej dávky je WFBS170506. Krajina pôvodu je USA. Výrobcom je americká spoločnosť World Famous Tattoo Ink.

Predáva sa v 30-militrovej plastovej fľaštičke. Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo pre bárium (92 mg/kg -1).

„Vyššie uvedené výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up),“ objasnil štátny hygienik.

Mydlá do kúpeľa v tvare koláčikov

RAPEX upozornil aj na výrobok do kúpeľa v tvare koláčika Apple & Raspberry bath Mallow od značky Bomb cosmetics s čiarovým kódom 5 037028 259085. Výrobcom je anglická spoločnosť Get fresh cosmetics LTD.

„Výrobok pripomínajúci potravinu nie je bezpečný, pretože má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ho zamenia s potravinou a v dôsledku toho ho môžu vkladať do úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva,“ vysvetľuje Mikas.

Kozmetika na bielenie pokožky

Nebezpečný je aj výrobok na bielenie pokožky Lightening Beauty Lotion od značky BSQ.

Číslo výrobnej dávky je L 16351A. Krajina pôvodu a výrobca nie sú známi. Dovozcom je holandská firma Aheco African Food & Cosmetics BV.

„Vo výrobku na bielenie pokožky sa nachádza látka kojic acid v množstve 2,66 g/100 g,“ varuje ÚVZ SR s tým, že výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky, ktorá je aplikovaná na veľký povrch pokožky.

„Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike,“ uzavrel Mikas.