Prázdninová pohroma pre rodičov: Mnohí Slováci majú vážny problém, reaguje aj ministerstvo

BRATISLAVA – Pokiaľ patríte k šťastnejším rodičom a získali ste miesto v škôlke, vaše nadšenie vystrieda ďalší problém. Otváracie hodiny. Niektorým škôlkam je totiž umožnené, aby mali len poldennú prevádzku a ani pri celodennej to nie je vždy tak, ako by malo. Rodičia nestíhajú deti vybrať zo škôlky a v tých horších prípadoch škôlky najmä v menších obciach nie sú ani otvorené. Mladé rodiny tak potrebujú často najať opatrovateľky, čím sa zvýšia ich výdavky. Ako túto situáciu riešiť?

Ani tí šťastnejší rodičia, ktorí získali miesto v škôlke, to zrejme nebudú mať až také ľahké. Škôlky zatvárajú skoro hlavne v malých obciach a cez prázdniny zavrú na dlhé týždne úplne. V najmenších obciach ako Slanské Nové Mesto či Kručov fungujú škôlky dokonca len v poldennej prevádzke. Vyhláška ministerstva je však skôr odporúčaním, než fixným predpisom.

Rodičia v menších obciach tak majú problém zladiť prácu so starostlivosťou o dieťa. Ak nemajú v obci príbuzných na výpomoc, riešia situáciu sťahovaním či opatrovateľkami. Zvýšia sa im tak výdavky a mladé rodiny to často finančne zaťaží.

Nedostatky v predpisoch?

Tento stav umožňuje vyhláška ministerstva školstva, podľa ktorej majú byť škôlky s celodennou prevádzkou otvorené „spravidla“ od 6:00 do 18:00 a podľa potrieb zákonných zástupcov. Problematikou sa zaoberá strana SPOLU. „Toto časové rozpätie má teda len charakter odporúčania,“ uviedla hovorkyňa strany Silvia Hudáčková. Ministerstvo školstva však tento stav nemôže ihneď riešiť. Kompetencie sú totiž v rukách obcí, miest a riaditeľov škôlok.

„V prvom rade je potrebné uviesť, že materské školy sú v originálnej kompetencii obcí a miest a o organizácií výchovno-vzdelávacej činnosti a o prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. Riaditeľka materskej školy s celodennou výchovou a vzdelávaním určuje čas prevádzky materskej školy po prerokovaní so zákonnými zástupcami a po súhlase so zriaďovateľom,“ uviedol pre Topky hovorca ministerstva školstva Peter Bubla.

Poldenná starostlivosť a zavreté škôlky

Vyhláška počíta s existenciou škôlok, ktoré poskytujú len poldennú starostlivosť. „To je výhodné pre rodičov, ktorí majú v danej obci na výber, či si zvolia celodennú alebo poldennú škôlku. Ak však jediná škôlka s jednou triedou v obci poskytuje len poldennú starostlivosť, rodičia sa dostávajú do ťažkej situácie, v ktorej nemajú na výber a aj tak sa nezamestnajú,“ povedala Hudáčková. Podľa vyhlášky materské školy s poldennou výchovou a vzdelávaním poskytujú predprimárne vzdelávanie spravidla päť hodín denne doobeda alebo poobede. Niektoré škôlky sú počas leta úplne zatvorené.

Keďže školské prázdniny sú určené pre základné a stredné školy, materské školy nemôžu kopírovať školské prázdniny tak, ako ich určuje vyhláška. „Môžu v priebehu školského roka, pred jednotlivými školskými prázdninami, zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v tomto čase. Táto možnosť vyplýva z potreby včas aktuálne reagovať (zmenou organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti, rozsahom a spôsobom zabezpečenia stravovania, vykurovania atď.) na prípadný znížený záujem zákonných zástupcov o materskú školu v danom čase,“ ozrejmil Bubla.

Problémové letné prázdniny

Vedenie škôlok sa často snaží prispôsobiť rodičom, no majú obmedzené financie aj počet ľudí. „Na dedine je náročnejšie nechať škôlku otvorenú, pretože ak má len jednu triedu, je v nej aj menej učiteliek či učiteľov, ktorí by sa pri deťoch neskôr popoludní vystriedali. Platy týchto pedagógov sú najnižšie zo všetkých učiteľov, takže je náročné niekoho pre túto prácu získať, nie ho ešte v práci zdržiavať do šiestej. Vo väčších škôlkach v mestách môžu deti ku koncu dňa aspoň presunúť do jednej triedy,“ uviedla hovorkyňa SPOLU.

Materská škola sa môže so zákonnými zástupcami dohodnúť, že v čase napr. letných prázdnin bude dieťa chodiť do materskej školy nie na celý deň, ale len na pol dňa, alebo nie každý deň, ale len niektoré dni v týždni. „O obmedzení alebo prerušení prevádzky materskej školy musí materská škola vopred a preukázateľne informovať zákonných zástupcov,“ uviedol Bubla. Každá škôlka s celodennou prevádzkou musí raz ročne zatvoriť na tri týždne, spravidla cez prázdniny. „Vyhláška o materskej škole taxatívne určuje, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov,“ vysvetľuje hovorca rezortu.

Finančná záťaž

V prípade, keď je zriaďovateľom škôlky väčšie mesto s väčším počtom škôlok, nechá cez prázdniny otvorené niektoré triedy, kde sústredí deti, ktorých rodičia nemajú dovolenku. „No ak je zriaďovateľom škôlky menšia obec, ktorá má povedzme len jednotriednu škôlku, cez prázdninovú trojtýždňovú prestávku nie je podľa vyhlášky povinná deti umiestniť do náhradnej triedy. Ak sú učitelia v celej škôlke len dvaja, tak obecná škôlka zavrie aj v čase ich dovolenky,“ povedala Hudáčková.

Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny je riaditeľ povinný oznámiť spravidla dva mesiace vopred. „V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky materskej školy deti sústreďujú do niektorej z nich (materské školy sa spravidla každý rok striedajú),“ uviedol Bubla s tým, že sa takýmto spôsobom vychádza rodičom v ústrety v čase, keď je materská škola ich dieťaťa zavretá. „Pri tejto praxi sa musia dodržiavať isté postupy, ktoré musia byť vyšpecifikované v školskom poriadku každej materskej školy,“ dodal Bubla.

Napriek tomu sa nájdu škôlky, ktoré v čase prázdnin zavrú a rodičia nemajú možnosť dať deti inam. Musia sa často zariadiť po svojom. „Materským školám nič nehrozí, ak deti nechajú cez prázdniny doma. Rodičia si potom musia poradiť sami a zariadiť pre deti náhradné opatrovanie, čím trpí rozpočet mladej rodiny,“ uviedla hovorkyňa. „V prípade, ak má zákonný zástupca dieťaťa v čase prerušenia prevádzky materskej školy počas letných mesiacov záujem o „návštevu“ materskej školy iného zriaďovateľa, môže sa tak stať, ale len na základe žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a s vydaným rozhodnutím o prijatí na stanovený čas,“ ozrejmil hovorca rezortu.

Ako vyriešiť situáciu?

Ministerstvo situáciu primárne riešiť nemôže, keďže o prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. „Na ministerstvo školstva sa v tomto roku neobrátil žiaden rodič so spomínanou požiadavkou. Prevádzka v materských školách je nastavená s ohľadom na psychohygienické požiadavky vo vzťahu k deťom predškolského veku,“ dodal Bubla.

Nedostatok miest v škôlkach negatívne dopadá aj na tie rodiny, ktoré vytúžené miesto získali. „Pracujúci rodič si dvakrát rozmyslí, či dá dieťa do škôlky s krátkymi otváracími hodinami. Ak sa oneskorí s vyzdvihnutím dieťaťa, niektoré škôlky hrozia nahlásením rodičov na ÚPSVaR alebo vylúčením zo škôlky. Takéto vyhrážanie sa a bonzovanie predsa nemôže byť pre personál príjemné. Rodičia a ich deti sú klientmi, pre ktorých škôlky existujú,“ vysvetľuje Hudáčková.

Mnohým rodičom by predĺženie hodín pomohlo. Zrejme im neostáva nič iné, ako iniciovať stretnutie. Prvé kroky by však mali viesť za riaditeľmi jednotlivých škôlok. „Čím viac rodičov túto požiadavku vznesie, tým lepšie. V druhom kroku skúste ísť za starostom/kou a vyjednávať viac peňazí pre škôlku. Za svoje dane máte plné právo žiadať adekvátne služby,“ uviedla na margo možného riešenia Hudáčková. „Materské školy financuje obec z podielových daní. Nevyhovujúce otváracie hodiny sú preto často aj otázkou finančnej kondície samosprávy,“ dodáva hovorkyňa. Všetko by v prvom rade malo odvíjať od požiadaviek rodičov. Pre tých by mala byť poldenná alebo žiadna prevádzka jednou z možností a nie jedinou voľbou.