FOTO Slová zúfalej matky nahnevali poslankyňu: Tvrdý odkaz vláde, na zákon kašlete

BRATISLAVA - Mamičky sa sťažujú a vláda stále nič nerobí. Simona Petrík na sociálnej sieti upozornila na ďalší prípad zúfalej mamičky, ktorá musela dať svoje deti do súkromnej škôlky. V štátnej už nebolo miesto. Mnohé mladé rodiny však nemajú potrebné financie na to, aby si mohli súkromnú škôlku dovoliť. Novelu zákona sa snaží Petrík presadiť už niekoľko mesiacov.

Simona Petrík zverejnila na svojom Facebooku príspevok od zúfalej matky, ktorá pre nedostatok miesta v štátnej škôlke musela svoje dieťa zapísať do súkromnej škôlky. „Som matkou dvojičiek a tento rok mi končí rodičovská dovolenka. Musím a chcem ísť pracovať,“ napísala mamička. Simona Petrík sa spolu s ostatnými poslancami snaží presadiť návrh na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti už niekoľko mesiacov. Vláda ho zatiaľ neschválila.

Sociálni poslanci na zákon kašlú

Zúfalá mamička dvojičiek tak bude mať dvojnásobne väčšie náklady. „Deti mi do štátnej škôlky nezobrali a teda musím ich zapísať do súkromnej. Asi si viete predstaviť, čo to bude znamenať pre financie rodiny,“ uviedla mamička, ktorá zatiaľ nevie, či sa vráti do práce na tú istú pozíciu. „Nemám zaručené, že budem mať taký istý plat, ako pred odchodom na materskú dovolenku.“ Je možné, že si súkromnú školku nebude môcť ani dovoliť.

Simona Petrík preto apelovala na vládu, ktorá niekoľkokrát zákon zmietla zo stola. „Vláda Smeru sa rada nazýva vládou sociálnou. A toto sa zároveň deje celú dekádu vlády Smeru rodičom. V roku 2017 bolo odmietnutých celkovo 12 328 žiadostí o zápis do škôlky,“ uviedla Petrík s tým, že sa s kolegami zo strany SPOLU snažila predložiť do parlamentu zákon, ktorý by garantoval rodičom pre ich deti miesto v škôlke a sociálni poslanci sa na to vykašľali.

Nevzdáme sa

Ich riešenia sú podľa poslankyne pomalé, nefunkčné a problém čaká na to, že sa vyrieši sám, keď prídu slabšie ročníky. „Lenže to sa zas potom negatívne prejaví v nedostatku miest v základných školách (čo sa už mimochodom deje!!). A aké zákony vládni poslanci teda riešia? Doložku pre rodiny, ktorej jediný význam budú riadky na papieri s praktickým významom pre rodiny blízkym nule. Povedzte mi, prečo by v tejto krajine niekto mal chcieť mať deti?“ Dodala na záver príspevku Petrík.

Zákon predkladá Petrík spolu s ďalšími poslancami každého pol roka, ako to zákon dovoľuje. „Plánujeme ho predkladať naďalej. Nikdy neprešiel prvým čítaním,“ uviedla pre Topky hovorkyňa strany SPOLU - občianska demokracia Silvia Hudáčková. S podobnými prípadmi sa stretávajú často. Mamičky situáciu komentovali aj pod príspevkom poslankyne. „V BA škôlka 400 eur, ak máš 2 deti tak 800. Takže žena s priemerným platom môže chodiť do práce a robiť len na škôlku,“ napísala jedna z matiek, s ktorou ostatné len súhlasili.

Prípadov je veľa, rodičia hľadajú riešenia

Matka dvojičiek, ktorá napísala poslankyni, navrhuje aj riešenie. „Jedno z riešení, keďže štát nemá vôľu pridať súkromné zariadenia do "svojej" siete, by bolo, aby týmto diskriminovaným rodičom štát prispieval aspoň určitú sumu mesačne ako kompenzáciu,“ napísala. „Rodičov, ktorí majú rovnaké problémy, je veľmi veľa. Každý rok je na Slovensku odmietnutých približne 12 000 žiadostí o miesto v škôlke z dôvodu nedostatočnej kapacity, a to najmä v Bratislave a okolí, Trnave, Žiline a ďalších mestách, kam sa sťahujú mladé rodiny,“ uviedla Hudáčková.

Raz Simona Petrík zverejnila dotazník, na ktorý sa ozvalo približne 150 rodičov, ktorí opísali rovnaké problémy. „Vláda už niekoľko rokov hovorí o riešeniach, dokonca bolo také riešenie aj súčasťou Ficovho balíčka pred voľbami 2016, ale nepodarilo sa ho splniť. Ich opatrenia totiž nefungujú. Každý rok na prelome mája/júna tak stoja tisíce rodičov od štvrtej ráno v rade pred škôlkami, aby podali prihlášky a aby zvýšili šance, že ich dieťa dostane štátnu škôlku, ktorú si budú môcť dovoliť,“ dodala hovorkyňa.

Zákon predkladajú opakovane

Návrh na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov pôvodne predložili ešte minulý rok do parlamentu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková, Simona Petrík a Zuzana Zimenová Cieľom návrhu zákona je umožniť zákonným zástupcom, aby ich dieťa bolo umiestnené do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou, ale iba vtedy, ak o to budú mať záujem. Za naplnenie tohto práva bude zodpovedať obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt.

Súčasná situácia v obciach a mestách Slovenskej republiky totiž zákonným zástupcom nedáva záruku, že o ich dieťa bude v čase, keď má tri až šesť rokov, adekvátne postarané. Obce a mestá totiž nezriedka zamietnu stovky žiadostí o prijatie do materských škôl, čo so sebou prináša mnoho problémov. Jedným z tých najvážnejších je, že kým zákonní zástupcovia nenájdu dostatočne zodpovednú osobu, ktorej by dieťa zverili, sú nútení obmedzovať svoju činnosť v zamestnaní, čo má negatívne dôsledky na rodinný rozpočet. Zákonom sa preto navrhuje dať rodičom istotu, že obec pre deti miesto v materskej škole alebo detskej skupine zabezpečí, a ak nie, tak im ako náhradu poskytne aspoň finančnú pomoc vo výške rodičovského príspevku. O deti bude môcť byť postarané od ich troch rokov a až do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.