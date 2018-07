Lubyová: Navrhujeme, povinné zaškolení detí jeden rok pred nástupom na povinnú dochádzku

BRATISLAVA - V rámci Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania navrhujeme, aby boli deti povinne zaškolené jeden rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Táto hranica by sa mohla posúvať vzhľadom na kapacity škôlok a zriaďovateľov. Ministerstvo školstva nezriaďuje materské školy, sú to obce a mestá. Povedala to v rozhovore ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.

"V zásade ide o päťročné deti, hlavné je, aby do tej materskej školy naozaj chodili. Teraz sa ešte stáva, že do školy začnú chodiť deti, ktoré predtým nechodili do škôlky," ozrejmila Lubyová. Podľa nej sa to týka do veľkej miery marginalizovaných rómskych komunít. "Z veľkej časti to spôsobuje, že deti z marginalizovaných rómskych komunít nemajú rovnakú štartovaciu čiaru v základnej škole, a aj keď určite nie sú vôbec hlúpejšie alebo menej šikovné ako deti z majoritnej populácie, majú istý hendikep, lebo možno neprišli do styku s takými pomôckami a konceptmi, ako deti, ktoré chodili do materskej školy," vysvetlila ďalej šéfka rezortu školstva s tým, že ide o dôležitý nástroj inklúzie a integrácie.

"My nemôžeme primátorov a starostov dostať legislatívou do stavu, že by museli niektoré iné deti zo škôlok vylúčiť alebo, že by nemohli prijímať aj trojročné a štvorročné deti, lebo musia povinne zaškoliť tie päťročné. Postupné znižovanie veku treba robiť v súčinnosti s kapacitami škôlok. Kapacity sa do veľkej miery rozširujú prostredníctvom eurofondov a v priebehu najbližších dvoch rokov by malo byť dobudovaných ďalších možno 10 000 miest, ktoré chýbajú na to, aby mohli byť všetky päťročné deti povinne zaškolené," povedala Lubyová, podľa ktorej budú musieť obce a mestá ako zriaďovatelia škôlok zriaďovať a budovať materské školy, prípadne sa dohodnúť s okolitými obcami na akomsi spojenom škôlkarskom obvode po vzore školského obvodu.

"Deti by tak mohli chodiť aj do inej obce, ak nebude mať daná obec vlastnú materskú školu. Pre menšie deti nie je dochádzanie dobré, takže by bolo dobré, aby mohol každý chodiť do materskej školy v mieste bydliska," uzavrela ministerka školstva.