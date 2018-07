Bratislavská MHD hlási nedostatok vodičov: Vyriešiť to majú Ukrajinci

BRATISLAVA – Pre nedostatok vodičov v bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD) by mali šoférovať Ukrajinci. Novinárov dnes o tom na brífingu informoval riaditeľ úseku generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Marián Áč.

V súčasnosti pracuje v dopravnom podniku 1 452 vodičov, z toho 82 žien. Do optimálneho stavu by však dopravca potreboval obsadiť na pozíciu vodiča MHD ešte približne päťdesiat ľudí. Záujem o prácu vodiča verejnej dopravy je podľa DPB veľmi nízky, nových zamestnancov tak hľadajú aj za hranicami Slovenska. V súčasnosti je nábor vodičov z Ukrajiny, dopravný podnik spolupracuje s tromi agentúrami, ktoré zabezpečujú celý proces od náboru až po vybavenie potrebných formalít.

Vodiči v MHD chýbajú dlhodobo. „Uchádzačom stačí vodičský preukaz skupiny B, o zvýšenie kvalifikácie potrebnej na vedenie vozidiel sa už postaráme my. Zamestnanecké istoty garantuje kolektívna zmluva, za príkladnú službu sú vodiči odmeňovaní, zohľadňujú sa aj odpracované roky. Garantujeme tiež rovnaké podmienky pre mužov aj ženy,“ uviedol Áč. Priemerná mzda vodiča MHD sa za minulý rok dostala na úroveň 1 253 eur.

Pre nových vodičov ponúka DPB náborový príspevok tritisíc eur, platí to však len pre tých vodičov autobusov a trolejbusov, ktorí majú vodičské oprávnenie skupiny D. Mestský dopravca chce nových vodičov prilákať aj zvýhodneným cestovným pre každého zamestnanca Dopravného podniku Bratislava a jeho rodinných príslušníkov.

Prilákať by ich tiež mohol finančný príspevok na ubytovanie pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na miesto trvalého bydliska. Všetky podrobné informácie pre záujemcov o post vodiča MHD zverejňuje podnik na svojej oficiálnej webovej stránke.

DPB tiež pripomína, že by chceli zníženie minimálneho veku vodičov na Slovensku. Zmena legislatívy by priniesla stanovenie dolnej vekovej hranice na vydávanie vodičských oprávnení na verejnú prepravu osôb z pôvodných 24 na 21 rokov. „Zmena regulácie pomôže k riešeniu problémov, ktoré súvisia s nedostatkom vodičov, s ktorým nebojujeme len my, ale aj iní dopravcovia,“ povedal Marián Áč.

Bratislavský mestský dopravca má z celkového množstva 1 452 vodičov 892 vodičov autobusov, z toho 22 žien. Električky majú 291 vodičov, z toho 59 žien a v trolejbusoch jazdí 269 vodičov trolejbusov, z toho jedna vodička.